Цената на захарта се понижава по световните борси

Тази седмица зърнени култури като царевица и пшеница на Чикагската борса отбелязаха умерен натиск надолу от по-слабия американски износ и световната конкуренция, въпреки че известна подкрепа дойде от регионалното търсене. Фючърсите на захарта удължиха загубите си с около 1,3 на сто, водени от прогнозите за голям световен излишък от силното производство на Бразилия и Индия. Това са част от изводите в седмичния анализ на експертите на Софийската стокова борса (ССБ).

Мартенските фючърси на хлебната пшеница в САЩ се търгуваха около 193-197 долара за тон, докато на борсата „Юронекст“ (Euronext) в Европа цената им се движеше от 228 до 229 долара за тон.

Търговията с фючърси на царевица премина при стабилни нива от 168-171 долара за тон в САЩ и 225-228 долара в Европа, предаде БТА.

Борсовата търговия със захар отбеляза спад в цените, като сделките с фючърси в САЩ бяха в диапазона 314-322 долара за тон сурова захар, а в Европа - около 405-412 долара за тон рафинирана захар.

Търговията със зърнени стоки на Софийската стокова борса остана спокойна и търговците са на старите си позиции. Продавачите на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти определят цена 190 евро за тон. Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно, на начална цена от 173,84 евро за тон.

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени, след като миналата седмица сделки се сключиха за тиквено семе и за орехова ядка. Продължава предлагането на консерви зелен грах на 1,89 евро за килограм и зелен фасул на 1,13 евро за килограм.

В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ сделки имаше в съответствие със сезона за въглища, тип „Донбас“ на 337,45 евро за тон, за дървесни пелети на 255,65 евро за тон и за газ пропан бутан на 470,83 евро за хиляда литра.