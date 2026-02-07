Генералният секретар на Арабската лига: Очакваме дългосрочно и устойчиво сътрудничеството с Китай

По случай 70-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Китай и арабските страни, генералният секретар на Арабската лига Ахмад Абул Гейт даде ексклузивно интервю за CGTN, съобщава КМГ.

Той многократно е посещавал Китай и е свидетел на бързото развитие на страната. Според неговите думи „промените в развитието на Китай са безпрецедентни и невероятни, което се дължи на китайските ръководители и на целия китайски народ".

Той изрази мнението, че китайско-арабското приятелство е „силно, близко и обещаващо за бъдещето", като добави, че „Китай никога не се намесва във вътрешните работи на други страни, както и никога не налага едностранни изисквания в сътрудническите отношения, а предлага само приятелство на равноправна основа и искреност в съвместната работа". Той изрази надежда, че повече арабски лидери ще посетят Китай.

„Очаквам сътрудничеството между арабските страни и Китай в икономическата и политическата области да достигне желаното от нас дългосрочно и устойчиво развитие", допълни представителят на Арабската лига.