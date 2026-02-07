Катерина Райхе: ЕС не бива да отговаря на глобалната конкуренция с изолация

Германският министър на икономиката Катерина Райхе предупреди, че Европейският съюз не бива да отговаря на глобалната конкуренция с изолация, като отхвърли предложение на еврокомисар за обвързване на разпределението на публични средства на ЕС с критерии „Произведено в Европа“ (Made in Europe - бел. ред).

„Европейският отговор на глобалните конкурентни предизвикателства не може да бъде изолация“, заяви Райхе в интервю за германската агенция ДПА, публикувано днес.

По думите ѝ Европа се нуждае от по-прости правила, по-бързи инвестиционни процеси и осезаемо намаляване на бюрокрацията. Тя подчерта, че силните международни партньорства също са от съществено значение. „Нашият подход е „Made with Europe“ (Направено с Европа - бел. ред.)– ние надграждаме собствените си силни страни и ги съчетаваме с надеждни търговски партньори по целия свят. Така правим Европа конкурентоспособна“, каза Райхе, цитирана от БТА.

По-рано през седмицата еврокомисарят по индустрията Стефан Сежурне заяви, че европейските публични средства трябва да бъдат обвързани с производство в Европа и със създаването на висококачествени работни места. В авторска статия, публикувана в няколко европейски медии, той посочи, че компаниите, които се възползват от обществени поръчки, пряка държавна помощ или други форми на финансова подкрепа, следва да осъществяват значителна част от производството си „на европейска територия“. Той призова същият принцип да се прилага и за преките чуждестранни инвестиции.

„Трябва да установим, веднъж и завинаги, истинско европейско предпочитание в най-стратегическите ни сектори“, подчерта Сежурне.

Лидерите на Европейския съюз ще обсъдят въпросите на конкурентоспособността и търговията на среща на върха, планирана за следващата седмица.