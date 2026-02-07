ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Адв. д-р Мария Петрова: Жените, претърпели вреди, ...

НАП: Търговци са глобени с 215 хил. евро за необосновани цени, на фокус са цветарските магазини

Христо Марков КАДЪР: БНТ

„Откакто сме започнали проверките са извършени 6882 проверки – това е от 1 декември миналата година, тогава са направени 700 проверки. Вече са издадени 78 наказателни постановления за сумата в размер на 215 хиляди евро“, каза Христо Марков - изпълнителен директор на Национална агенция за приходите по бТВ.

Това са глоби за необосновано повишаване на цените.

„Масовите проверки са по хранителните магазини, но там където най-много се установява необосновано повишаване на цените, са услугите. Вчера ми казаха за такъв случай във Варна – от 800 лева услугата става 800 евро. Най-много нарушения са в пунктовете за годишни технически прегледи за автомобили – там имаше пак фрапиращи случаи и ще предприемем по-сериозни действия там. Там имаше случаи на 600% увеличение в провинцията, не в София“, обясни още Марков.

По думите му данните на НСИ за увеличение на цените на услугите съвпадат и с тези на НАП, което говори за „работа в правилна посока“.

Проверките ще продължат до 8 август тази година. А в следващите празнични дни фокусът ще бъде върху цветята и цветарските магазини.

„Там където забелязваме повишаване на цените като сектор, там ще се насочим“, обясни изпълнителният директор на НАП.

Христо Марков КАДЪР: БНТ

