Китай увеличава златните си резерви за 15-и пореден месец

Централната банка на Китай е увеличила златните си резерви за 15-и пореден месец през януари, показват данни на Китайската народна банка (PBOC), предаде Ройтерс.

Златните запаси на страната са нараснали до 74,19 млн. тройунции фино злато в края на януари спрямо 74,15 млн. тройунции месец по-рано. Стойността на златните резерви се е увеличила до 369,58 млрд. долара в края на миналия месец от 319,45 млрд. долара в края на декември, сочат данните на PBOC.

Златото, традиционно разглеждано като актив убежище срещу политически и икономически рискове, отбеляза силно спекулативно поскъпване през януари, когато цената му достигна рекордно равнище от близо 5600 долара за тройунция. Впоследствие ръстът на спот пазара бързо се обърна след номинирането на Кевин Уорш за следващ председател на Управлението за федерален резерв на САЩ в края на януари, като цената се срина до 4403,24 долара за тройунция в понеделник. В момента златото се търгува около 4960 долара за тройунция.

Потреблението на злато в Китай е намаляло за втора поредна година през 2025 г., като е спаднало с 3,75 на сто до 950 метрични тона, съобщи подкрепяната от държавата Китайска асоциация за златото.

В същото време покупките на златни кюлчета и монети, отразяващи търсенето на активи убежище, са нараснали за втора поредна година – с 35,14 на сто през 2025 г., като вече представляват над половината от общото потребление на злато в страната.

Народната банка на Китай прекрати 18-месечна серия на покупки на злато през май 2024 г., но поднови придобиванията шест месеца по-късно, пише БТА.