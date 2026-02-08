Изкуственият интелект изтри 400 млрд. долара тази седмица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тази седмица софтуерната индустрия преживя истински трус, който анализаторите вече наричат SaaSpocalypseAI (от SaaS – софтуер като услуга). Инвеститорите разпродадоха акции за над 400 милиарда долара, след като осъзнаха, че изкуственият интелект вече не е просто помощник, а директна заплаха за бизнес моделите на утвърдени гиганти.

Разпродажбата в софтуерната индустрия, провокирана от последната версия на Anthropic, в крайна сметка е само малка стъпка в една по-голяма трансформация, която може да преоформи начина, по който всички живеем и работим, пише Axios.

Това е и първата осезаема присъда за това какво се случва, когато AI "започне да "изяжда цели категории" труд, много преди дългоочакваното "кръвопролитие" сред белите якички дори да е започнало истински.

Ето най-важното от събитията през последната седмица (февруари 2026 г.):

Новите инструменти на Anthropic

Основният виновник за паниката беше пускането на пакет от инструменти от стартъпа Anthropic (конкурентът на OpenAI, подкрепен от Amazon и Google):

Claude Cowork и неговите плъгини: Anthropic пусна 11 софтуерни добавки, които автоматизират специфични работни процеси в правото, финансите, маркетинга и продажбите.

"Убиецът" на правните услуги: Най-силно пострада секторът на правния софтуер. Плъгинът за автоматизиран преглед на договори и съответствие (compliance) доведе до срив на AI компании като Thomson Reuters (-16%) и LegalZoom (-20%) само за ден.

От "помощник" към "заместител"

Доскоро тезата беше, че AI ще помага на софтуерните компании да бъдат по-ефективни. Сега пазарът започна да вярва в обратното: AI може да направи самия софтуер ненужен, пише Mediapool.

Ако един AI агент може сам да управлява данни, да пише отчети и да организира работни процеси, компаниите може да спрат да плащат за хиляди лицензи на платформи като Salesforce, Workday или SAP.

Claude Code: Този инструмент обещава да пише и поправя код на професионално ниво, което поставя под въпрос бъдещето на традиционните IT аутсорсинг услуги (индийските IT гиганти като Infosys и Wipro също отбелязаха сериозни спадове).

Сам Алтман (OpenAI) призна, че се е почувствал "безполезен" и дори "тъжен", докато е гледал как собственият му AI програмира по-бързо и по-добре от него.

Дженсън Хуанг (Nvidia) се опита се да успокои пазарите, наричайки разпродажбата "най-нелогичното нещо на света". Според него AI ще използва съществуващите софтуерни инструменти, а няма да ги изхвърли.

Какво следва?

Пазарите в момента се опитват да пресметнат кои компании имат "защитен ров" (като уникални данни на клиенти, които AI не може да копира) и кои ще останат в историята като BlackBerry – функционални, но напълно изместени от по-нова и по-интегрирана технология.

От друга страна: Някои инвеститори все още са оптимистично настроени за софтуерните акции, особено сега, когато се предлагат с отстъпка.

Победителите могат да бъдат компании, предлагащи софтуерни инструментариуми (toolkits), а не приложения за еднократна употреба.

Утвърдените софтуерни лидери също ще бъдат трудни за замяна: "С изкуствения интелект кодът може да стане евтин, но контекстът е скъп... не можеш да прескочиш 10 години клиентски данни само чрез големи езикови модели (LLM)", отбелязва Pitchbook в доклад.

Равносметката: Пазарите току-що направиха сметката за софтуера в свят на AI— и отговорът не им хареса.