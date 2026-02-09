Проучване: електрическите коли са по-евтини за ремонт поне с една трета

Германският автомобилен клуб (ADAC) предостави информация от сервизи в Хамбург, Кьолн и Мюнхен относно сервизирането на електрически автомобили и такива с двигатели с вътрешно горене. Общо 120 оценки на разходите бяха поискани от сервизи на пет производители на автомобили (BMW, Dacia, Hyundai, Mercedes-Benz и Volkswagen). С получени 94 отговора, цените варират значително.

Проучванията показаха, че оценките за разходите за електрически автомобили като цяло са по-ниски от тези за сравними двигатели с вътрешно горене. С изключение на Dacia, разходите за поддръжка на двигателите с вътрешно горене са били поне с една трета по-високи, отколкото за сравними електромобили.

Колите на ток имат по-малко механични компоненти и следователно по-малко износване, тъй като много части, като например моторно масло, маслени филтри или свещи, които трябва да се сменят редовно при двигателите с вътрешно горене, липсват.

Най-голямата разлика в разходите за обслужване е при BMW. При баварската марка обслужването на електрически автомобил е средно с 58% по-евтино от сравнима кола с двигател с вътрешно горене. Електрическите автомобили са по-евтини и при Mercedes (45%), VW (44%) и Hyundai (39%). Само при Dacia собственикът на автомобил с двигател с вътрешно горене е по-добре, плащайки средно с 43% по-малко за обслужване.

Почасовите ставки за труд за електрически коли бяха определени по-високи, отколкото за двигатели с вътрешно горене - с около 17 процента. Так сервизите опитват да компенсират загубите, които възникват поради по-ниските разходи за поддръжка на автомобилите на ток.