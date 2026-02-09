ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

37-годишен мъж от София е загинал при инцидент с ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22246814 www.24chasa.bg

Европейски производител на батерии се отказа от два завода

Георги Луканов

[email protected]

4368
Литиево-йонните батерии са необходими за бързоразвиващия се сектор на електрическите автомобили Снимка: Pixabay

Европейската компания за производство на батерии ACC (Automotive Cells Company) се отказва от плановете си за изграждане на две големи фабрики за батерии в Италия и Германия, обяви италианският синдикат на металообработващите работници UILM.

ACC, подкрепена от Stellantis, френския енергиен гигант TotalEnergies и Mercedes-Benz, е конкурент на Northvolt и беше определена от ЕС като важен играч за намаляване на зависимостта от Китай. Фабриките трябваше да бъдат разположени в Кайзерслаутерн и Термоли.

Забавянето на прехода към електрически коли на европейския пазар оказва силно влияние върху инвестициите. Производителите на автомобили все повече се насочват към хибридно производство, а електрическият преход се забавя.

Литиево-йонните батерии са необходими за бързоразвиващия се сектор на електрическите автомобили Снимка: Pixabay
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)