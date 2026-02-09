Европейски производител на батерии се отказа от два завода

Европейската компания за производство на батерии ACC (Automotive Cells Company) се отказва от плановете си за изграждане на две големи фабрики за батерии в Италия и Германия, обяви италианският синдикат на металообработващите работници UILM.
ACC, подкрепена от Stellantis, френския енергиен гигант TotalEnergies и Mercedes-Benz, е конкурент на Northvolt и беше определена от ЕС като важен играч за намаляване на зависимостта от Китай. Фабриките трябваше да бъдат разположени в Кайзерслаутерн и Термоли.
Забавянето на прехода към електрически коли на европейския пазар оказва силно влияние върху инвестициите. Производителите на автомобили все повече се насочват към хибридно производство, а електрическият преход се забавя.