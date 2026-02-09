Наближава краят на Mazda CX-3

След повече от десетилетие на пазара, едно от най-малките и известни лица на Mazda си тръгва. CX-3 дебютира през ноември 2014 г. Производството за японския пазар е планирано официално да спре в края на този месец. Така, че глобалното производство няма да продължи още дълго.

В момента всички CX-3, продавани в Япония, идват от тайландския на Mazda.

CX-3 не е единствената Mazda, която достига края на жизнения си цикъл. Според съобщенията, производството на Mazda2 също ще бъде спряно тази година, вероятно до юни.

Изцяло новата Mazda2, вдъхновена от концепцията Vision X-Compact, представена миналата година, може да се появи на пазара още през 2027 г. Малък SUV, базиран на тази бъдеща Mazda2, който ще служи като наследник на CX-3, вероятно ще последва скоро.