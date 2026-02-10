ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Chery стартира производството на коли в Испания тази година

Седанът Fulwin A8L измина 2369,9 километра с един резервоар. Снимки: Chery

Китайският автомобилен производител Chery ще започне производство в Испания тази година, след многократни отлагания на откриването на първия си завод в Европа. Това каза висш мениджър на китайската компания, който подчерта, че производството ще започне възможно най-скоро.

Фабриката в Барселона е съвместно предприятие между испанския производител на автомобили Ebro и Chery.

Забавянето се дължи на търговски причини, включително митата на Европейския съюз върху електрическите коли, произведени в Китай. Първоначално Chery планираше да започне производството на своите автомобили в Барселона през 2024 г.

Местните власти приветстваха инвестицията във фабрика, разположена в бившите производствени мощности на Nissan. 

