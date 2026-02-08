ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оана Цою: Румъния има стратегическа отговорност ка...

Щандът на България с отличие за най-впечатляващ на международното изложение EMITT 2026 в Турция

Тази награда показва, че България се представя по модерен и конкурентен начин на международната сцена, коментира министър Мирослав Боршош Снимка: Министерство на туризма

България беше отличена с награда за най-атрактивен и добре организиран национален щанд по време на международното туристическо изложение EMITT 2026, проведено в Истанбул. Признанието е присъдено от организаторите на форума, в който участват десетки държави и туристически организации от региона и света, съобщиха от пресцентъра на МТ.
Българското участие беше организирано от Министерството на туризма, а на щанда се представиха български общини и туристически компании, които предлагаха разнообразни възможности – от морски и зимни курорти до балнео, спа и спортен туризъм.
EMITT е сред водещите туристически изложения в района на Източното Средиземноморие и ежегодно събира професионалисти от сектора, туроператори и институции.
Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош коментира, че отличието е резултат от работата на институцията в добро сътрудничество с организаторите:
„Тази награда показва, че България се представя по модерен и конкурентен начин на международната сцена и е сред най-разпознаваемите и желани туристически дестинации. Гордея се с работата на всички, които направиха това представяне възможно". По думите му интересът към българските дестинации по време на изложението е бил значителен, като участниците са отчели засилено търсене на целогодишни туристически продукти и нови форми на преживявания, които страната предлага.
Министерството на туризма подчертава, че участието на България в международни изложения остава важен инструмент за популяризиране на страната като разнообразна и устойчива туристическа дестинация.

