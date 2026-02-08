ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оана Цою: Румъния има стратегическа отговорност като най-големият производител на природен газ в ЕС

Оана Цою Снимка: КАДЪР: Екс/@oana_toiu

Румъния поема стратегическа отговорност като най-големият производител на природен газ в Европейския съюз, заяви румънската министърка на външните работи Оана Цою на събитие, организирано от Института „Хъдсън" във Вашингтон, съобщи Аджерпрес, като се позовава на съобщение на румънското външно министерство.

Цою отбеляза, че Румъния има задачата да увеличи производството на природен газ, за да намали цените на вътрешния пазар и да допринесе за защитата на региона от използването на енергийните цени като средство за политическо изнудване.

При откриването на дискусията изпълнителният вицепрезидент на мозъчния тръст Джоел Сканлън заяви, че „нашите румънски приятели постоянно и с право ни напомнят за значението на Черноморския регион" и отбеляза, че продължава работата по превръщането на румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану" в най-важния обект на НАТО там.

Дискусията в Института „Хъдсън" се проведе в рамките на участието на румънската външна министърка в първата министерска среща за критично важните минерали, организирана от американският държавен секретар Марко Рубио и от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, пише БТА.

Оана Цою

