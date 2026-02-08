Бизнесите в Украйна – принудени да се адаптират към войната и енергийните сривове

Украинските бизнеси се намират на ръба на оцеляването, изправени пред постоянни прекъсвания на електричеството, причинени от руската военна агресия, пише в обзорен материал Асошиейтед прес. Пекарни, кафенета и производствени предприятия в Киев и други части на Украйна са принудени да разчитат на генератори, за да продължат работа, тъй като електрическата мрежа не успява да издържи на бомбардировките по енергийната инфраструктура, пише БТА.

„Вече е почти невъзможно да си представим украински бизнес, който да работи без генератор", споделя Олга Хриновчук, съосновател и главен пекар на пекарната "Спелта" (Spelta) в Киев. Тя добавя, че генераторът гори около 700 гривни (16 долара) на час, а работният ден е между 10 и 12 часа. „Няма фиксиран график — трябва да се адаптираме и да зареждаме генератора едновременно", казва тя.

Много бизнеси, особено малките заведения и семейни предприятия, се борят с трудностите на войната, като се справят с остра липса на работна ръка заради мобилизацията, намаляване на покупателната способност и логистични проблеми. Според Олга Насонова, ръководител на аналитичния център Restaurants of Ukraine, текущият период е най-трудният за индустрията през последните 20 години.

Особено тежко е положението за проектите, които пострадаха от директни руски атаки. Яна Билим, съосновател на кафе "Бест уей то къп" (Best Way to Cup), споделя, че през август руската армия разрушила всички прозорци и стъклени врати на обекта, като възстановяването струвало 150 000 гривни (около 3400 долара). След поредните руски удари по енергийната инфраструктура, кафенето загубило водоснабдяването, а канализацията спряла да работи, принуждавайки бизнеса да затвори, допълва АП.

„Бизнесите през декември и януари, за съжаление, работят на загуба", казва Билим. Тя се надява затварянето да е временно, тъй като иска нейният съпруг, който е на фронта, да има място, към което да се върне след края на войната.

По същия начин Тетяна Абрамова, основател на "Рито Груп" (Rito Group) — производител на дизайнерски трикотаж, споделя, че компанията е изправена пред сериозни предизвикателства. Въпреки че предприятието е снабдено с 35-киловатов генератор за 500 000 гривни (около 11 500 долара), производствените разходи са се увеличили с 15 - 20 на сто, а клиентите са намалели с около 40 на сто. „Трудно е да се оцелее, но нашата цел сега не е да бъдем най-ефективни, а да оцелеем", допълва Абрамова.

Според прогнозите на Киевската школа по икономика, ако прекъсванията на тока продължат, краткосрочните загуби за БВП на страната могат да достигнат до 2 или 3 на сто. Проблемите с енергийното снабдяване се разглеждат като най-големият риск за икономиката през първото тримесечие на 2026 година, допълва АП

Независимо от тези трудности, много бизнеси в Украйна са станали основни „Точки на Непоклатимост", предоставяйки на хората достъп до безплатна електрическа енергия за зареждане на телефони, пиене на чай и защита от студа по време на извънредните ситуации.