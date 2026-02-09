Европа ще спасява млякото - цената ниска, но разходите на фермерите високи (Графика)

В България ситуацията засега е спокойна, дори има леко увеличение на цени

Европейската комисия подготвя спешен план за стабилизиране на млечния сектор, след като редица държави членки, сред тях Италия, Румъния и Словакия, алармираха за сериозен натиск върху фермерите заради нестабилни пазари, свръхпредлагане и рязко поевтиняване на суровото мляко в части от Европейския съюз. Темата беше поставена на последните заседания в Брюксел, където няколко правителства настояха за активиране на кризисни инструменти по линия на Общата селскостопанска политика.

Среднопретеглената изкупна цена за юли 2025 г. е била 52,84 евро за 100 кг без ДДС, или около 1,03 лв. за килограм - с 14,1% над нивото от година по-рано.

В България средната цена за същия период е била 0,93 лв. за килограм,

което е с около 10% под средното за ЕС. Ситуацията на европейския пазар обаче остава силно разнородна.

Най-ниска цена през юли 2025 г. е отчетена в Румъния - 40,94 евро за 100 кг, докато най-висока е в Кипър - 64,80 евро за 100 кг. В почти всички държави членки изкупните цени се повишават спрямо предходната година, като ръстът варира от 2-3% до над 30%, с изключение на Румъния, където цената остава малко под миналогодишната.

Кризата в европейския млечен сектор се задълбочава от комбинация от фактори - високи производствени разходи, неравномерно търсене и натрупване на излишъци, които притискат цените надолу.

В някои държави членки изкупните цени вече паднаха до или под себестойността,

което поставя стопанствата в изключително уязвима позиция и повишава риска от масови фалити.

Централен елемент от предложенията е активирането на член 219 от Общата организация на пазара, който предвижда доброволно намаляване на производството с компенсация от европейския резерв за кризи. Държавите членки, които подкрепят предложението, подчертават, че това е доказан инструмент за ограничаване на цените и възстановяване на пазарния баланс. В същото време реакциите на производителите ескалират. Федералната асоциация на производителите на мляко в Германия обяви мобилизация в Мюнхен заради бързия спад на цените и необходимостта от незабавни мерки. На масата за обсъждане бяха и

засилването на частното съхранение на млечни продукти, целенасочена подкрепа за ликвидност и извънредни промоции

за увеличаване на потреблението. На този фон България засега остава относително стабилна. По данни на Министерството на земеделието и храните през 2024 г. в страната се наблюдава леко увеличение на цените по цялата верига на предлагане на мляко и млечни продукти. Средно за годината изкупната цена на кравето мляко е нараснала с 1,8% спрямо 2023 г. и е достигнала 0,88 лв. за килограм без ДДС, въпреки че през първите месеци на годината стойностите са били чувствително по-ниски от пиковете, отчетени година по-рано.

През втората половина на 2024 г. обаче се оформя ясен възходящ тренд и в края на годината цените вече са с около 10-11% над нивата от същия период на 2023 г. Тази тенденция се запазва и през 2025 г. През първите три месеца изкупните цени се задържат около нивата от края на 2024 г., през април и май има лека корекция надолу, а от юни отново се отчита постепенно покачване. Средната изкупна цена за месец юли е с 1,3 на сто по-висока спрямо предходния месец и с 9,9% спрямо година по-рано. (Виж инфографиката.)

По отношение на производството през 2024 г. общият добив в страната е 770 520 хил. литра - с 2,7% по-малко на годишна база. Намаление се отчита при всички видове, по-съществено при биволското с 5,6% и овчето с 4,2%. При кравето е с 2%, а при козето с 0,8 на сто. Пониженото производство се дължи на продължаващата тенденция за по-малко животни, което е частично компенсирано от по-високата средна млечност, се твърди в доклад на земеделското министерство.

Към края на 2024 г. броят на млечните крави е с 6,5% под нивото отпреди една година, а този на биволиците - с 4,5%. Но все пак, когато говорим за цените у нас, няма как да не отбележим, че движението им следва общите тенденции в ЕС, като традиционно остават малко под средното за съюза.

Въпреки относително спокойната ситуация на българския пазар рискът от пренасяне на европейската нестабилност остава, заради което

в Брюксел се обсъжда пакет от извънредни мерки

Европейската фермерска организация Copa-Cogeca вече предупреди, че без навременна намеса много стопанства в ЕС са изправени пред сериозни затруднения.

От организацията настояват Европейската комисия да действа бързо и да използва наличните пазарни инструменти, преди кризата да стане необратима. “24 часа” потърси официална позиция от земеделското министерство по подготвяния спешен план, но до редакционното приключване на броя не получи такава. Мнението на експерти обаче е, че всяка бъдеща европейска мярка ще има пряко значение за доходите на фермерите и устойчивостта на производството у нас.