33 дела, заплахи и жалби до прокуратурата и полицията заради спор за бизнес

Адвокат е подал сигнал за набеждаване, заплахи и институционален натиск на 28 август 2025 г. до Софийската районна прокуратура. Причината е прехвърлянето на “Абилико” АД на нов собственик.

В документа се описва сложна финансова и корпоративна схема, започнала с кредити от банка, преминала през две последователни прехвърляния на вземания и завършила с извънсъдебна продажба на заложени акции.

От кредити до смяна на собствеността

По данни от сигнала през 2017 и 2023 г. са сключени два големи кредитни договора между банка и група свързани дружества, сред които “България 2009”, “Риск инженеринг” (по-късно преименувано на “Абилико”), “Дебър Солар” и “Солар Рейнбоу”.

Ключово обезпечение по тези кредити са 85,5% от капитала на “Абилико” АД, собственост на Нели Беширова. Акциите са заложени по реда на Търговския закон, като на банката са предадени временните удостоверения и акционерната книга на дружеството.

Две цесии и смяна на кредитора

През пролетта на 2025 г. вземанията на банката са прехвърлени на “Дебитум Инвест” АДСИЦ, а малко по-късно на “Колект Инвест Мениджмънт” ЕООД. С цесиите новият кредитор получава всички права и обезпечения, включително залога върху акциите на “Абилико”.

След неизпълнение по кредита залогът е реализиран извънсъдебно и 85,5% от акциите са продадени на “Ем Джи лоджистик” ЕООД. Паралелно с това дружеството придобива и останалите 14,5% и става едноличен собственик на “Абилико”. Новият собственик взема решение за смяна на борда на директорите и заявява промените в Търговския регистър. Това обаче е обжалвано от Нели Беширова, като по сделките има образувани 33 дела, бизнесдамата подава и жалби до ГДБОП, ГДНП и СДВР.

Адвокатът твърди, че е бил търсен по телефона с отправени заплахи, включително докато е бил в чужбина, че е упражняван натиск и върху други адвокати и нотариус, участвали в сделките, а на 15 август 2025 г. е получил SMS-и със заплашително съдържание, отправени и към семейството му, с поставен срок да оттегли свои заявления.

В сигнала си той заявява, че се чувства реално застрашен,

и моли прокуратурата да предприеме необходимите мерки. Сега прокуратурата трябва да определи дали реализирането на залога е извършено законосъобразно, дали подадените сигнали представляват престъпления от общ характер, свързани със заплахи и принуда. Още повече че само преди по-малко от месец призовкар отива в една от сградите, която е залог по заемите на Беширова, за да връчи уведомление, че наемателите там трябва да плащат на друга компания, която владее имота. Вместо обаче да си свърши работата, носещият призовките е нападнат от охраната и му е нанесен побой.

