Томислав Дончев: Възможно е България да получи 2,5 млрд. евро по НПВУ

В рамките на настоящото Народно събрание "има възможност да се приемат всички законови промени, за да получи страната ни четвърто и пето плащане в размер на 2,5 млрд. евро по Националния план по възстановяване и устойчивост", посочи вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев в предаването "Защо?" по бТВ.

В отговор на въпрос дали настоящият парламент ще има време да приеме всички необходими промени в законите на страната, за да не изгуби четвърто и пето плащане по НПВУ на стойност от 2,5 млрд. евро, Дончев заяви, че тази цел трябва да се следва, защото е постижима. По думите му, тези две плащания са свързани с промени в 8 закона, 2 от които вече са гласувани от Народното събрание, 4 се разглеждат в комисиите към парламента, а два са на ниво Министерски съвет, като всички текстове са изработени и са съгласувани с Европейската комисия.

"За мен трябва да следва (Народното събрание, бел. ред.) амбициозната цел да приеме всичките. Струва ми се възможно. Това не са закони, които биха предизвикали някакви обществени или политически противоречия. По-скоро трябва да се разсъждава дали да следваме обичайната процедура дали те да постъпят в Народното събрание от Министерски съвет, което е най-дългата и прозрачна процедура или да се опитаме да бъдат инициатива на народни представители, което значително би скъсило срока на приемането им", каза Дончев, добавяйки, че в почти 100 процента от текстовете не би следвало да се намери повод за противоречия, подчертавайки отново че става дума за няколко закона, а не за голямо количество необходими промени.

Дончев припомни, че досега България е получила по НПВУ плащания на обща стойност около 4 млрд. евро.

По думите на Дочнев, това правителство ще бъде запомнено от една страна с пълната интеграция на България към всички европейски институции с приемането в Шенгенското пространство и членството в еврозоната, но от друга страна с факта, че е свалено с многобройни протести.

Той заяви, че правителството е свършило "добри неща", посочвайки че е приключило 2025 година с не лоши икономически резултати, средк оито един от най-високите растежи в Европа, рекордни инвестиции и спасените плащания по НПВУ.

Дончев подчерта, че инвестициите от държавния бюджет и НПВУ за 2025 година възлизат на 24 млрд. лева или близо 12 млрд. евро.

По отношение на проверките на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) относно сигналите за завишени сметки за електроенергия на битовите потребители, Дончев изрази надежда те да приключат, колкото се може по-скоро, подчертавайки, че "КЕВР е независима институция и проверките са в нейните правомощия".

Относно токът за бизнеса, вицепремиерът в оставка цитира оценки на експерти, според които лошата свързаност в Източна Европа е част от причините цените да са по-високи спрямо тези в Западна Европа.

Запитан за мнението му относно призивите на БСП, че парламентът трябва да приеме изтегления проект на Закона за държавния бюджет за 2026 година, Дончев посочи, че да се гласува предложеният в края на миналата година бюджет има техническа логика, но от политическа гледна точка това няма как да се случи.

Според него в предизборна ситуация един евентуален дебат по гласуването на бюджет може да се превърне в състезания за левичарски популизъм.

Той изрази мнение, че трябва да се разгледа възможността дали срокът на настоящия удължителен бюджет да бъде увеличен или дали има необходимост да се добавят допълнителни текстове в него.

Относно казуса "Петрохан", Дончев посочи, че не е редно да случаят да се политизира.

По отношение на промените в изборния кодекс, вицепремиерът в оставка каза, че ГЕРБ нямат какъвто и да е било конюнктурен политически интерес от тези промени.

Относно предстоящото първо заседание на Съвет за мир, насрочено за 19 февруари във Вашингтон, Дончев заяви, че към тази дата с оглед предстоящото встъпване на служебното правителство, не вижда начин българското правителство да има представител на това заседание.