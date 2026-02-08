Бившият министър Александър Николов: "Булгаргаз" редовно получава от "Боташ" фактури за начислени такси, но не ги плаща

Българското предприятие "Булгаргаз" редовно получава от "Боташ" фактури за начислени такси (по 500 000 долара на ден), но не ги плаща, нещо повече, дори не ги осчетоводява,

Това каза пред БНТ бившият енергиен министър Александър Николов, според когото досега само се симулират преговори с турската страна с турския газов гигант "Боташ".

Николов смята, че проблемът умишлено се "замита под килима", за да бъде оставен като тежест за следващите управления.

Според Александър Николов договорът с "Боташ", както е сключен, е абсолютно неработещ. Той смята, че шансът е в сериозни преговори с турската страна, която е показала, че може да бъде добър партньор. "Не изключвам сценарий да бъде предоговорен, без да се правят симулативни срещи или симулативни изказвания, както се правеха през последните няколко години. Турция направи много за нас като партньор, за да ни помогнат да балансираме енергийната система, защото и в по-ранни периоди, и в следствие на войната в Украйна България беше в много тежко положение", посочи бившият министър.