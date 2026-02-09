Какво ще следят пазарите през седмицата

Въпреки че изминалата седмица премина без нови драматични геополитически събития или внезапни промени в политическите режими, финансовите пазари останаха силно нестабилни.

„Изненадващо е, че седмицата приключи без сериозни геополитически шокове, а пазарите бяха не по-малко волатилни", отбелязват анализаторите на „Оанда" (OANDA), пише БТА. Според компанията след рязкото понижение на цените на металите през предходната седмица на пазарите се е надигнала нова вълна на тревога, довела до процес на намаляване на ливъриджа, който засяга както технологичния и софтуерния сектор, така и криптовалутите.

Анализаторите отбелязват, че активите с висока волатилност, намиращи се в крайната част на рисковия спектър, понасят значително по-силни корекции от по-консервативните класове активи. Най-силно засегнат бе пазарът на дигитални активи, като биткойнът и другите основни криптоактиви отчетоха спад от над 30 на сто в рамките на три седмици. Биткойнът достигна цена от около 60 000 щатски долара в четвъртък вечерта.

В същото време от „Оанда" отбелязват, че частичното възстановяване на цените – с около 10 000 долара – подсказва, че стратегията „купуване при спад" остава доминираща сред част от инвеститорите, макар да не е ясно дали това представлява устойчиво възстановяване или временен отскок.

Акции: ротация и повишена несигурност около технологичния сектор

Американските фондови индекси също отчетоха значителни колебания. Технологично ориентираният Nasdaq се понижи с над 7 на сто на седмична база, преди частично да възстанови загубите си въпреки отчетените рекордни печалби и обявените значителни капиталови разходи от водещи компании. Именно тези инвестиции, свързани основно с изкуствения интелект, се превърнаха във фактор за повишено напрежение сред инвеститорите, отбелязват пазарни наблюдатели.

За разлика от Nasdaq индексът Dow Jones Industrial Average отчете по-стабилно представяне и премина за първи път символичната граница от 50 000 пункта, подкрепен от силното представяне на секторите на потребителските стоки, промишлеността и финансите, както и от неочакваното повишение на индексите на мениджърите по поръчките (PMI) в производството.

Геополитика, суровини и криптовалути

Според „Хаспа" (Haspa) продължаващите преговори между САЩ и Иран остават ключов фактор на несигурност за пазарите. Въпреки че разговорите се описват като конструктивни, изискванията на САЩ остават строги, а Техеран е отхвърлил призивите за прекратяване на обогатяването на уран. Анализаторите подчертават, че ситуацията около Иран е едно от най-тревожните развития за пазарите в краткосрочен план.

Пазарите на метали отчетоха известни колебания, но като цяло запазиха устойчивост, като цените се върнаха до нивата от началото на 2026 г. Анализаторите предупреждават обаче, че предстоящите данни за заетостта и инфлацията в САЩ могат да доведат до нови резки движения.

Макроикономически данни и парична политика

Главният икономист на „Ес енд Пи Глоубъл Маркет Интелиджънс" (S&P Global Market Intelligence) Крис Уилямсън посочва, че забавеното публикуване на официалните данни за пазара на труда и инфлацията в САЩ ще бъде във фокуса на инвеститорите през следващата седмица.

„И двете публикации имат потенциал да повлияят на очакванията за политиката на Управлението за федералния резерв", отбелязва Уилямсън. По думите му затварянето на федералното правителство е довело до отлагане на доклада за заетостта за 11 февруари и на данните за инфлацията (CPI) за 13 февруари.

Очакванията са броят на новоразкритите работни места да се увеличи от 50 000 през декември до около 70 000 през януари, докато безработицата вероятно ще се задържи на 4,4 на сто. Ръстът на доходите обаче може да се забави от 3,8 на сто до 3,6 на сто, което би подкрепило по-либерална нагласа сред част от представителите на УФР.

Европа: предпазливост и консолидация

Главният икономист на „Ландесбанк Хесен-Тюрингия - Хелаба" (Landesbank Hessen-Thüringen – Helaba) д-р Гертруд Роза Трауд отбелязва, че силният ръст на поръчките в Германия в края на миналата година дава надежда за ускоряване на икономическата динамика въпреки по-слабите производствени данни.

„Спадът на инфлацията в еврозоната до 1,7 процента през януари създава условия за постепенно възстановяване на потребителските разходи", посочва тя. По думите ѝ решението на Европейската централна банка да запази лихвите без промяна, както и сходният ход на „Банк ъв Ингланд", означават, че пазарите не са получили нови паричнополитически импулси.

Германският пазар и DAX

Анализаторите на „Комерцбанк Рисърч" (Commerzbank Research) отбелязват, че акциите са били под натиск заради съмненията дали рекордните инвестиции в изкуствен интелект ще доведат до бързи и осезаеми приходи. В същото време високата волатилност при благородните метали и криптовалутите е засилила нервността на инвеститорите.

Главният пазарен анализатор на „Консорсбанк" (Consorsbank) Йохан Щанцл коментира, че индексът DAX продължава да не показва ясна посока. „След като президентът на ЕЦБ Кристин Лагард отхвърли идеята за скорошно понижение на лихвите, вниманието на инвеститорите се насочва към данните от САЩ", посочва той.

Според главния стратег на „Мерк Финк" (Merck Finck) Роберт Грайл геополитиката ще продължи да доминира в краткосрочен план, но инвеститорите не бива да губят фокус върху по-дългосрочните фактори.

„При всички фактори на несигурност трябва да се запази вниманието върху по-динамично растящата световна икономика и бързото развитие на изкуствения интелект – защото именно там се формира дългосрочната борсова логика", подчертава той.

Европа и Близкият изток

В Европа седмицата ще премине под знака на важни макроикономически данни, които ще дадат допълнителна яснота за състоянието на икономиката след последното заседание на ЕЦБ, на което лихвените проценти бяха оставени без промяна. Основният акцент ще бъде върху втората оценка на брутния вътрешен продукт на еврозоната за четвъртото тримесечие, която ще бъде публикувана в петък, след като предварителните данни показаха растеж от 0,3 на сто – същото темпо като през третото тримесечие.

Сред другите значими данни за региона са равнището на безработицата във Франция за четвъртото тримесечие, окончателните данни за инфлацията в Испания, както и цените на едро в Германия. В Швейцария в петък ще бъдат публикувани данните за инфлацията през януари, като пазарите ще следят за признаци на засилване или отслабване на ценовия натиск на фона на поскъпването на швейцарския франк.

Във Великобритания вниманието ще бъде насочено към предварителните данни за брутния вътрешен продукт за четвъртото тримесечие, както и към месечните показатели за промишленото производство и икономическата активност през декември. Данните ще бъдат анализирани в контекста на последното решение на „Банк ъв Ингланд" да запази основния си лихвен процент на ниво 3,75 на сто при разделено гласуване.

В Северна Европа ще бъдат публикувани данни за икономическия растеж и инфлацията в Норвегия, както и нови инфлационни показатели за Швеция и Дания. В Русия се очаква централната банка да запази основния си лихвен процент без промяна, въпреки ускоряването на инфлацията през януари.

Азия и Тихоокеанският регион

В Азия фокусът ще бъде върху първите инфлационни данни за годината от Китай, които ще бъдат публикувани в сряда. Очаква се ръстът на потребителските цени да се забави, докато цените на производителите вероятно ще останат в отрицателна територия, макар и с известно подобрение. В петък ще бъдат публикувани и данните за цените на жилищата, които се очаква да отчетат нов месечен спад.

В Япония инвеститорите ще следят резултатите от изборите за долната камара на парламента, както и изказвания на представители на централната банка за евентуалния график на следващо повишение на лихвите. Сред важните икономически данни са текущата сметка, производствените цени и поръчките за машини, докато пазарите в страната ще бъдат затворени в сряда за национален празник.

В Австралия седмицата ще бъде наситена с икономически публикации, включително данни за разходите на домакинствата, потребителското и бизнес доверието, жилищното кредитиране и инфлационните очаквания. Данните ще бъдат разглеждани в контекста на неотдавнашното повишение на лихвите и сигналите за възможни допълнителни увеличения през следващите месеци.

В Индия основният акцент ще бъде върху инфлацията през януари и търговските данни, докато в Тайван вниманието ще бъде насочено към търговската статистика и ревизираните данни за икономическия растеж. В Югоизточна Азия инвеститорите ще следят данни за заетостта и икономическата активност в Малайзия, Южна Корея и Индонезия.

Северна Америка

В Съединените щати ключовото събитие на седмицата ще бъде публикуването на месечния доклад за заетостта през януари, който беше отложен заради частичното спиране на работата на федералното правителство. Очаква се броят на новоразкритите работни места да се увеличи умерено, докато равнището на безработицата вероятно ще остане близо до четиригодишния си връх.

В петък ще бъдат публикувани и данните за потребителската инфлация, които ще бъдат внимателно анализирани за сигнали дали ценовият натиск се забавя достатъчно, за да позволи понижения на лихвите през следващите месеци. Сред другите важни публикации са индексът на разходите за труд, данните за продажбите на съществуващи жилища и бюджетният отчет на федералното правителство.

Освен макроикономическите данни вниманието ще бъде насочено и към корпоративните отчети на редица големи компании от секторите на потребителските стоки, технологиите и здравеопазването.

В Канада пазарите ще следят икономически публикации, свързани с пазара на труда и инфлацията, на фона на продължаващите сигнали за отслабване на икономическата активност.

Южна и Латинска Америка

В Латинска Америка основният фокус ще бъде върху инфлационните данни от Мексико и Бразилия. В Мексико ще бъдат публикувани данни за инфлацията през януари, които ще бъдат анализирани в контекста на силното песо и цените на храните. В Бразилия вниманието ще бъде насочено към инфлацията и продажбите на дребно, както и към сигнали за бъдещата посока на паричната политика.