Петролът поевтинява с 1 процент в началото на седмицата след преговорите между САЩ и Иран

Цените на петрола намаляха с 1 процент в първата за седмицата азиатска търговия. Опасенията от конфликт в Близкия изток отшумяха, след като миналата седмица САЩ и Иран се ангажираха да продължат преговорите помежду си, свързани с ядрената програма на Техеран, информира Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент спаднаха с 67 цента или 1 на сто до 67,38 долара към 06:44 часа българско време. Американският суров петрол тип West Texas Intermediate се котира с 61 цента под нивото от края на петъчната търговия – за 62,94 долара за барел.

И двата сорта поевтиняха с над 2 на сто миналата седмица, което бе първият им спад от седем седмици.

"С предстоящите преговори (между САЩ и Иран) непосредствените опасения от прекъсване на доставките в Близкия изток значително намаляха", обясни Тони Сикамор, пазарен анализатор в Ай Джи (IG).

Техеран и Вашингтон се ангажираха да продължат непряките преговори около иранската ядрена програма след проведените дискусии в Оман в петък.

Инвеститорите също са загрижени за евентуални прекъсвания на доставките от Иран и други производители от региона.

В събота обаче иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран ще нанесе удари по американски бази в Близкия изток, ако бъде атакуван от американските сили.

„Нестабилността остава висока, тъй като противоречивите изявления продължават. Всяка негативна информация може бързо да възроди рисковите премии при цените на петрола тази седмица", посочи старши пазарният анализатор в консултантската фирма „Филип Нова" (Phillip Nova) Приянка Сачдева.

На този фон перспективите пред руския износ на петрол остават неясни. Европейската комисия в петък предложи пълна забрана на всички услуги, които подкрепят морския износ на суров петрол от Русия.

Предлага се пълна забрана за морски услуги, свързани с руски суров петрол, наложена съгласувано със страните от Г-7. Предвижда се Русия да бъде затруднена да придобива танкери за т. нар. сенчест флот и да се забранят предоставянето на поддръжка и други услуги за танкери и ледоразбивачи за втечнен природен газ.