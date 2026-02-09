Златото и среброто пак поскъпват

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на златото и среброто продължиха да се покачват в понеделник. Курсът на щатския долар отслабна преди публикуването на ключовите данни за заетостта и инфлацията в САЩ по-късно през седмицата, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Текущата (спот) цена на златото премина отново границата от 5000 долара за тройунция и достигна 5025,97 долара за тройунция към 08:50 часа българско време, което е с 1,3 на сто над нивото в края на петъчната търговия.

В петък златото отбеляза поскъпване с около 4 на сто, възстановявайки част от загубите от предходните дни.

Американските фючърси на злато с доставка през април се повишиха с 1,4 на сто до 5048,30 долара за тройунция.

Междувременно курсът на долара спадна до най-ниско ниво от 4 февруари. По-слабият долар прави металите, търгувани в долари, по-евтини за купувачите, използващи други валути.

Индексът на щатския долар, проследяващ курсът на американската валута спрямо кошница от шест основни чуждестранни валути, спадна с 0,2 на сто до 97,38 пункта.

„Ловът на изгодни сделки (също) изтласква златото обратно над нивото от 5000 долара", заяви главният анализатор на брокерската компания Кей Си Ем (KCM) Тим Уотър.

Инвеститорите очакват най-новите данни за заетостта и потребителските цени в САЩ по-късно тази седмица и предвиждат поне две понижения на лихвите на Управлението за федерален резерв (УФР) с по 25 базисни пункта през 2026 г., като първото се очаква през юни, допълва Ройтерс.

„Всеки признак на отслабване на заетостта може да подпомогне усилията за възстановяване на (цената на) златото. Не очакваме понижение на лихвите от УФР до средата на годината, освен ако данните за заетостта наистина не започнат да се влошават драстично", заяви още Уотър.

Спот цената на среброто днес се повиши с 4,7 на сто до 81,55 долара за тройунция след ръст от близо 10 на сто през предходната сесия. На 29 януари цената на среброто за кратко достигна рекордните 121,64 долара за тройунция, но след това се срина.

Цената на платината се повиши с 0,2 на сто до 2099,15 долара за тройунция, а на паладият - с 1,3 на сто до 1728,0 долара за тройунция.