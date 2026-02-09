Расте интересът на китайски автомобилни компании за инвестиции в България

Заместник-председателят на Българската търговско-промишлена палата д-р Васил Тодоров разговаря с Изпълнителения директор на китайската компания Martinger Industrial Technology (Tianjin) Co., Ltd. Ли Юен, съобщи КМГ.

В срещата участва и арх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор на Аутомотив Клъстер България. Срещата е в продължение на проведения в края на м. ноември 2025 г. Бизнес-форум на тема „България – Китай: сътрудничество в автомобилния сектор", организиран от БТТП, със съдействието на Посолството на КНР в България, в който взеха участие над 50 български и китайски компании от сектора.

Двамата български представители запознаха китайския гост със спецификата на българския автомобилен пазар и възможностите за сътрудничество с китайски автомолни компании. Те подчертаха също, че България поддържа атрактивна, ниска и предвидима данъчна система с 10% плосък данък върху доходите и корпоративната печалба, която същевременно е съчетана с насърчителни инвестиционни мерки.

Ли Юен, от своя страна информира домакините, че работи в сферата на автомобилната индустрия вече 28 г. и в момента е в България с цел да разучи възможностите на пазара за навлизане на електрически автобуси и оборудване за тях.

Междувременно агенция Bloomberg, позовавайки се на данни от германската изследователска компания Dataforce, публикува информацията, че почти 10% от автомобилите, продавани в Европа, вече са китайски. „Делът на китайските автомобилни производители на пазара на нови автомобили в Европа достигна рекордните 9,5% през декември 2025 и това нарастване на продажбите на китайските компании е поради популярността на техните хибридни и електрически автомобили".

Китайските автомобили са особено популярни във Великобритания и страните от Южна Европа – Испания, Италия и Гърция. "Изумени сме колко бързо китайските автомобили са се утвърдили в Южна Европа. Знаехме, че жителите на тези страни са по-гъвкави при избора на марка на автомобила, но в сегмента на електрическите автомобили това беше неочаквано", коментира анализаторът на Dataforce - Джулиан Литцингер.

Делът на китайските електрически автомобили в съответния сегмент на автомобилния пазар е бил 11% през 2025 г., което е два пъти повече спрямо предходната година. Според данни на агенцията, поради насищането на вътрешния пазар и митата в САЩ, очакванията са китайските производители да продължат да увеличават доставките си за Европа.