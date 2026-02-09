ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Згориград: Районът, където откриха кемпе...

Китай изпревари САЩ и отново е най-големият търговски партньор на Германия

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Търговският обмен между Китай и Германия е нараснал с около 2,7% на годишна база и е достигнал 253 млрд. евро през 2025 г. С това Китай отново заема първо място сред търговските партньори на Германия, изпреварвайки САЩ. Данните са на германската Федерална статистическа служба, цитирани от агенция „Синхуа", съобщи КМГ.

Германският внос от Китай е достигнал 171,2 млрд. евро, а износът – 81,8 млрд. евро. За сравнение, търговският оборот между Германия и САЩ е намалял с около 4,4% до 241,6 млрд. евро. Германският износ за САЩ е спаднал с 9,3%, докато вносът от САЩ е нараснал с 2,9%.

Според китайски анализатори възстановяването на Китай като водещ партньор на Германия се дължи не само на американските протекционистки политики, но и на дълбоката структурна икономическа взаимозависимост между Пекин и Берлин. Инвестициите на германски компании в Китай са достигнали четиригодишен връх през 2025 г., на фона на стремежа на фирмите да разширяват производството и научноизследователската си дейност в страната.

По данни на германската статистика Китай е бил най-големият търговски партньор на Германия осем поредни години до 2023 г., преди САЩ временно да заемат първото място през 2024 г.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

