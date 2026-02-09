BYD заведе дело срещу правителството на САЩ за митата върху електромобилите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайският автомобилен производител BYD е подал съдебен иск срещу правителството на САЩ чрез четири свои дъщерни дружества в страната, съобщава списание икономическото издание „Цайсин", съобщи КМГ.

Искът е внесен в Съда по международна търговия на САЩ и оспорва серия от митнически тарифи, въведени с изпълнителни укази по линия на Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA). Делото е заведено на 26 януари 2026 г. и е публично оповестено на 2 февруари.

Според документацията BYD настоява съдът да постанови, че федералното правителство няма законови правомощия да налага въпросните мита по тази правна рамка, да ги обяви за невалидни и да разпореди постоянното им спиране. Компанията иска също възстановяване на платените мита, лихви и съдебни разноски.

Искът е подаден от северноамериканските подразделения BYD America, BYD Coach & Bus, BYD Energy и BYD Motors, а ответници са федерални институции и представители на митническите и търговските власти на САЩ.

Китайски експерти определят делото като първия случай, в който китайски автомобилен производител директно оспорва американските мита по съдебен път. Според тях казусът може да създаде прецедент за други китайски компании да защитават правата си чрез съдебни механизми.

Делото идва на фона на нарастващ брой международни компании, които съдят американското правителство заради митническата политика и търсят възстановяване на платени такси.