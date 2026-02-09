Вятърни централи са осигурили 14 % от електричеството в Европа за последните 24 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 13,8 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 11,1 процента от общото количество електроенергия (864 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,7 процента (212 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (47,4 процента), Португалия (38,9 на сто) и Дания (34 процента). В България делът 0,4 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (313,5 гигаватчаса), Испания (192,7 гигаватчаса) и Швеция (109,8 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,5 гигаватчаса.