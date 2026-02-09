Еспас Ауто ООД спечели първо място по продажби на нови автомобили на марките Alfa Romeo, Jeep и FIAT за 2025 година в категория дилъри. Отличието, присъдено от вносителя на марките SFA, бе връчено по време на официална церемония, проведена на 6 февруари 2026 г. в Hyatt Regency Sofia.

Компанията е официален дилър на трите марки за Пловдив и региона от 2024 г., като за кратко време успява да изгради силни позиции и доверие сред клиентите.

Съществен принос за отличието има и търговският екип на компанията под ръководството на търговския директор Слави Кисьов, който заедно с екипа си успява да наложи високи стандарти в обслужването и индивидуалния подход към клиентите.

„Постигнатият резултат е плод на отлична координация между нашите търговски и маркетингови екипи, както и на активното партньорство с маркетинг отдела на вносителя SFA, което ни позволи бързо да развием марките в региона“, коментира Йован Спасов, маркетинг мениджър на Еспас Ауто.

Еспас Ауто е сред водещите автомобилни дилъри в България с обекти в София, Пловдив, Велико Търново, Благоевград и Пазарджик, като предлага пълна гама услуги - продажба и сервиз на нови и употребявани автомобили, лизинг, застраховане, Rent-a-Car и цялостни решения за мобилност.