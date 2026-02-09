ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

37-годишен мъж от София е загинал при инцидент с ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22252877 www.24chasa.bg

Еспас Ауто с първо място по продажби на нови автомобили на Alfa Romeo, Jeep и FIAT за 2025 година advertorial icon

1064

Еспас Ауто ООД спечели първо място по продажби на нови автомобили на марките Alfa Romeo, Jeep и FIAT за 2025 година в категория дилъри. Отличието, присъдено от вносителя на марките SFA, бе връчено по време на официална церемония, проведена на 6 февруари 2026 г. в Hyatt Regency Sofia.

Компанията е официален дилър на трите марки за Пловдив и региона от 2024 г., като за кратко време успява да изгради силни позиции и доверие сред клиентите.

Съществен принос за отличието има и търговският екип на компанията под ръководството на търговския директор Слави Кисьов, който заедно с екипа си успява да наложи високи стандарти в обслужването и индивидуалния подход към клиентите.

„Постигнатият резултат е плод на отлична координация между нашите търговски и маркетингови екипи, както и на активното партньорство с маркетинг отдела на вносителя SFA, което ни позволи бързо да развием марките в региона“, коментира Йован Спасов, маркетинг мениджър на Еспас Ауто.

Еспас Ауто е сред водещите автомобилни дилъри в България с обекти в София, Пловдив, Велико Търново, Благоевград и Пазарджик, като предлага пълна гама услуги - продажба и сервиз на нови и употребявани автомобили, лизинг, застраховане, Rent-a-Car и цялостни решения за мобилност.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)