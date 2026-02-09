Rakuten Viber пуска Viber Pay в България

Потребителите на Viber в България вече могат да изпращат и заявяват пари мигновено и безплатно, както и да получат виртуална карта Viber Pay, без да напускат приложението

Rakuten Viber обявява старта на Viber Pay в България, като предоставя сигурни и удобни възможности за дигитални плащания на милиони потребители в страната.

Viber Pay, достъпен поетапно за всички потребители с най-новата версия на приложението, позволява изпращането и получаването на пари мигновено и без такси директно в чатовете. В партньорство с Visa, глобален лидер в дигиталните плащания, услугата дава възможност и за сигурни онлайн покупки чрез виртуална дебитна карта Viber Pay Visa.

България се присъединява към останалите осем държави с Viber Pay в Европа: Хърватия, Германия, Гърция, Кипър, Словакия, Литва, Словения и Естония. Освен вътрешни разплащания, услугата позволява мигновени и безплатни трансгранични преводи между потребители на пазари, където Viber Pay е наличен.

Потребителите в България могат да започнат да използват Viber Pay, като създадат своя дигитален портфейл директно в приложението. Безплатно е, отнема само няколко минути и включва стандартен процес на идентификация. След активиране потребителите автоматично получават виртуална карта Viber Pay Visa, която им позволява да пазаруват онлайн и да управляват ежедневните си разходи - както в България, така и в чужбина, навсякъде, където се приема Visa. Потребителите могат да изпращат средства от портфейла си към други контакти във Viber, дори ако получателят все още няма Viber Pay.

Viber Pay стартира в България с функционалности, създадени според начина, по който хората вече използват чат приложения и финансови услуги, включително:

Плащания от портфейл към портфейл във Viber: изпращайте и получавайте пари мигновено и безплатно с приятели и семейство - както в България, така и в Европа, където Viber Pay е наличен.

Плащания в чат: изпращайте и заявявайте пари директно в чата само в три стъпки - толкова лесно, колкото да изпратите снимка.

Банкови преводи : изпращайте безплатни преводи към местни банкови сметки за ежедневни разходи, като например сметки за комунални услуги.

Награди и предимства: получете ексклузивен достъп до специални оферти от водещи брандове и промоции, част от услугите на Viber, включително Viber Out, Viber Plus и Viber Dating. Очаквайте скоро.

Сигурни плащания: транзакциите са защитени с биометрия или PIN и известия в реално време за всяка платежна активност.

транзакциите са защитени с биометрия или PIN и известия в реално време за всяка платежна активност. Прозрачно ценообразуване : всички преводи от портфейл към портфейл и плащанията в евро са безплатни. При картови плащания във валути, различни от евро, се прилага 2% такса за валутно превалутиране, като всички приложими такси се показват ясно преди потвърждение на транзакцията.

Прозрачно ценообразуване : всички преводи от портфейл към портфейл и плащанията в евро са безплатни. При картови плащания във валути, различни от евро, се прилага 2% такса за валутно превалутиране, като всички приложими такси се показват ясно преди потвърждение на транзакцията.

За предоставянето на лицензирани платежни услуги Rakuten Viber си партнира с Paynetics - регулирана институция за електронни пари, основана в България, която осигурява инфраструктурата за вградени финансови услуги зад Viber Pay - от издаването на виртуални Visa карти до преводи, управление на сметки и регулаторно съответствие в множество юрисдикции.

Ритеш Шах, генерален мениджър „Финтех“ в Rakuten Viber

„Viber вече е една от водещите платформи за съобщения в света, а с Viber Pay разширяваме стойността ѝ отвъд комуникацията - към ежедневните финансови взаимодействия. Като интегрираме плащания и виртуална Visa карта в приложението, правим още една стъпка към визията си за Viber като супер приложение, което отговаря на реалните нужди на потребителите.“

Петър Крилчев, генерален мениджър на Visa за България:

„С пускането на Viber Pay в България се гордеем, че подкрепяме решение, което прави ежедневните дигитални плащания по-лесни, по-сигурни и по-достъпни за хората в цялата страна. С виртуалната дебитна карта Viber Pay Visa потребителите могат да пазаруват онлайн сигурно и уверено, подкрепени от надеждната глобална мрежа на Visa и дългогодишния ни ангажимент да защитаваме всяка транзакция. Заедно с Rakuten Viber и Paynetics създаваме безпроблемни дигитални преживявания, които отговарят на очакванията на съвременните потребители и подкрепят развитието на дигиталната икономика в България.“

Валери Вълчев, главен изпълнителен директор на Paynetics:

„Viber Pay е силен пример за това как вградените финансови услуги могат да разширят стойността на платформи, на които хората вече се доверяват и използват всеки ден. Докато Viber развива визията си за супер приложение, регулираната платежна инфраструктура става ключов фактор. Като компания, основана в България, за нас е много важно да подкрепим старта на услуга, която предоставя сигурни дигитални плащания на милиони потребители.“