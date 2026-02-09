Япония пусна отново в експлоатация най-голямата атомна електроцентрала в света

Най-голямата атомна електроцентрала в света - японската АЕЦ „Кашивадзаки-Карива" (Kashiwazaki-Kariwa) е пусната повторно в експлоатация днес, след като първият опит за рестартиране през януари беше прекъснат заради неизправност на алармата в системата за мониторинг. Това съобщи днес компанията оператор „Токио Електрик Пауър Ко" (Tokyo Electric Power Co, TEPCO), цитиран от Киодо и Франс прес.

„В 14:00 ч. местно време (07:00 часа бълг. време) са били изтеглени контролните пръти на Шести реактор в АЕЦ „Кашивадзаки-Карива", с което реакторът официално е пуснат в експлоатация", пише в изявление на „Токио Електрик Пауър Ко".

Дейностите по рестартирането на АЕЦ „Кашивадзаки-Карива", която бе затворена след аварията във Фукушима през 2011 г., започнаха на 21 януари. Възобновяването на дейността ѝ обаче беше прекъснато само часове, след като беше пусната в експлоатация заради задействане на аларма в системата за мониторинг.

Причината за предишното преустановяване на пускането в експлоатация на централата е била грешка в настройките на алармата, която „е отчела" леки колебания на електрическия ток по кабел, въпреки че параметрите са оставали в безопасни граници, обяви по време на пресконференция в края на миналата седмица директорът на централата Такейуки Инагаки. След корекция на параметрите на системата реакторът вече може да работи безопасно, като търговската експлоатация се очаква да започне най-рано на 18 март, допълни той.

АЕЦ „Кашивадзаки-Карива", най-голямата в света по инсталирана мощност, разполага с общо седем реактора. Централата бе извадена от експлоатация след като Япония затвори всичките си ядрени реактори след ядрената катастрофа във Фукушима през март 2011 г.

Япония, която е петият по големина източник на въглероден диоксид в света и зависи силно от вноса на изкопаеми горива, търси варианти да намали зависимостта си от изкопаеми горива, да достигне въглеродна неутралност до 2050 г. и да покрие растящото търсене на електричество, свързано с изкуствения интелект (ИИ).

Общо 14 реактора вече са пуснати отново в експлоатация в Япония след строгото затягане на нормите за безопасност след инцидента във Фукушима.

АЕЦ „Кашивадзаки-Карива", разположена на брега на Японско море, е първата централа на оператора „Токио Електрик Пауър Ко", която бе рестартирана след инцидента във Фукушима.

Населението на префектура Ниигата, където се намира централата, е силно разединено по този въпрос - според проучване, проведено през септември 2025 г., 60 на сто от жителите са били против рестартирането спрямо 37 на сто, които го подкрепят, пише БТА.

Няколко асоциации подадоха петиция срещу рестартирането на централата в началото на януари, съдържаща близо 40 000 подписа, изпратена до оператора и Японския орган за ядрено регулиране, подчертавайки, че централата се намира в активна сеизмична зона, където през 2007 г. е имало силно земетресение.