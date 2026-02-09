ЕК предупреди "Мета", че нарушава правилата на ЕС, забранявайки чужди ИИ асистенти

Европейската комисия ще предприеме бързи мерки срещу „Мета Платформс" (Meta Platforms), ако американската корпорация не позволи достъпа на услуги с изкуствен интелект (ИИ) на други компании до приложението ѝ за съобщения „УотсАп" (WhatsApp). Това съобщи днес Еврокомисията след разследване срещу „Мета Платформс" за потенциално нарушаване на правилата за конкуренция на Европейския съюз, предаде Франс прес.

ЕК предполага, че „Мета" е злоупотребила с доминиращото си положение, като блокира достъпа на конкурентни ИИ услуги до „УотсАп" като в същото време е давала приоритет на собствената си услуга „МетаЕйАй" (Meta AI).

Ако „Мета" не промени тази политика, Брюксел може да приложи временни мерки, за да предотврати сериозни и необратими вреди за пазара и конкуренцията в Европа. Тези мерки могат да включват задължението платформата да позволява на конкурентни услуги с изкуствен интелект да работят в приложението ѝ, съобщи Еврокомисията.

„Изкуственият интелект носи невероятни иновации на потребителите, включително на развиващия се пазар за асистенти с изкуствен интелект. Трябва да защитим ефективната конкуренция в този динамичен сектор", подчерта Тереса ​​Рибера, еврокомисар за конкуренцията и за заместник-председател на ЕК.

„Не можем да позволим на доминиращите технологични компании незаконно да използват господстващото си положение, за да получат несправедливо предимство", допълни тя. Тази нова конфронтация рискува да разпали отново напрежението между ЕС и администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който обвинява Брюксел в несправедливо третиране на американските технологични гиганти чрез европейските цифрови регулации, допълва АФП.

През октомври „Мета" обяви промяна в условията за ползване на „УотсАп", която влезе в сила на 15 януари. Компаниите, работещи в „УотсАп" вече не могат да използват в рамките на приложението услуги с изкуствен интелект, разработени от конкурентни доставчици.

Такива услуги преди това се използваха предимно в „УотсАп" под формата на чатботове за отговаряне на потребителски заявки.

„Мета" отрече да е имало каквото и да е нарушение на европейските правила за конкуренция. „ЕК няма причина да се намесва" по този въпрос, обясни говорител на американската компания.

„Има много опции с изкуствен интелект и хората могат да имат достъп до тях чрез магазини за приложения, операционни системи, устройства, уебсайтове и партньорства", подчертават от „Мета", оспорвайки „погрешната логика на Еврокомисията", която би направила приложението за съобщения „основен канал за разпространение на чатботове".

През декември компанията оправда новата си политика, като обясни, че разпространението на чатботове с изкуствен интелект в „УотсАп" оказва сериозно напрежение върху нашите системи, които не са проектирани да се справят с такова натоварване".

Антимонополното разследване на ЕК, започнало през декември, е различно от това в Италия, където местната Агенцията за защита на конкуренцията и пазара (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM) нареди на „Мета" да отмени новите условия за ползване на „УотсАп" за бизнеса на италианския пазар, пише БТА.