"Лукойл" искала да навлезе в бизнеса със зърно

Компанията "Лукойл" се опитала да навлезе изненадващо в търговията със зърнени култури от Дубай миналата година, преди планът да бъде бързо провален от санкциите на САЩ срещу руския петролен гигант, твърди "Блумбърг", позовавайки се на свои източници.

Усилията включвали създаването на компания, наречена Teruva FZCO, и наемането на няколко старши търговци миналото лято за зърнени култури.

Планът на компанията обаче се провалил, след като САЩ обявиха санкциите срещу "Лукойл" през октомври като част от нова инициатива за спиране на войната в Украйна. Така Teruva е закрита в края на 2025 г., преди да започне дейността си.

Санкциите срещу "Лукойл" оказаха натиск върху компанията в световен мащаб. Тя се съгласи да продаде по-голямата част от международните си активи, а търговското й подразделение Litasco съкрати персонал и прекрати някои от дейностите си, включително в Близкия изток. Лукойл и дъщерните й дружества се фокусират основно върху нефт, газ и нефтопродукти, така че навлизането в търговията със селскостопански продукти би било необичайна стъпка за компанията.

Създаването на Teruva в Дубай е ръководено от Чингиз Алиев, а Омар Дбаб е избран да ръководи търговията. Дбаб бе посочен като участник, представляващ Teruva на конференция за суровини в Берлин през октомври. Преди да се присъедини към компанията през юни, той е бил старши търговец в Louis Dreyfus Co. в Женева, показва профилът му в LinkedIn.

Леандро Раседо също е бил нает, твърдят източниците. Преди това той е търгувал в Al Ghurair Investment LLC, Hartree Partners LP и Bunge Global SA, според профила му в LinkedIn, където е посочен като старши търговец в селскостопанския сектор за Лукойл в Дубай.

През декември Алиев беше санкциониран от Обединеното кралство, което отбеляза, че той работи като директор или еквивалент на бизнес от стратегическо значение за Русия, а именно Litasco Middle East DMCC и Litasco SA.