Франсоа Вилроа дьо Гало се оттегля като гуверньор на Френската централна банка

Гуверньорът на "Банк дьо Франс" (Banque de France) Франсоа Вилроа дьо Гало ще се оттегли от поста си през юни - малко повече от година преди края на мандата му, съобщи днес институцията, цитирана от световните агенции.

Дьо Гало обяви оттеглянето си в писмо до служителите на централната банка, в което посочва, че напуска, за да застане начело на католическа фондация, подпомагаща младежи и семейства в уязвимо положение.

Предсрочното оттегляне на 66-годишния централен банкер дава възможност на президента Еманюел Макрон да посочи неговия приемник на поста, който ще трябва и да бъде утвърден от финансовата комисия на Националното събрание (френския парламент - бел. ред.). Ако Дьо Гало бе завършил мандата си, продължаващ до края на октомври 2027 г., приемникът му щеше да бъде определен от победителя в президентските избори, предстоящи през 2027 година, припомня Ройтерс. Според социологически допитвания има значителна вероятност изборите да бъдат спечелени от представител на крайната десница.

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) спечели изключително много от реализма, съчетан със силни европейски убеждения и визия, които Дьо Гало внася в обсъжданията, посочи президентът на банката Кристин Лагард в изявление, в която отбелязва и 11-те му години "лоялна и всеотдайна служба в името на общото благо както на Франция, така и на Европа".