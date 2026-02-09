Европейската централна банка: Европа трябва да има по-голяма роля като глобално убежище за инвестиции

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европа трябва да се подготви да играе по-голяма роля в глобалните финанси предвид отстъплението на долара, както и да укрепи финансовата си архитектура, за да може еврото да има по-голям пазарен дял. Това заяви управителят на Австрийската централна банка и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Мартин Кохер, съобщава Ройтерс, цитиран от БТА.

ЕЦБ представи миналата седмица планове за разширяване на достъпа до своя предпазен механизъм за ликвидност в евро в опит да подобри глобалната позиция на европейската валута и обяви, че ще предостави на лидерите на ЕС „контролен списък“ със задачи, надявайки се, че дълго обсъжданата финансова реформа най-накрая ще придобие по-голяма актуалност.

Действията на ЕЦБ идват в момент, когато все по-бурните отношения на Европа със САЩ и по-голямата икономическа конкуренция от Китай разклащат основите на икономическата и отбранителната политика, принуждавайки лидерите да преосмислят ролята на ЕС на световната сцена.

„От известно време наблюдаваме по-силна роля на еврото“, каза в интервю Кохер.

„Виждаме по-голям интерес към еврото от страна на нашите колеги и мисля, че това е една от причините да наблюдаваме известно поскъпване на единната валута, защо еврото се превръща в по-сигурна валута убежище“, добави той.

Еврото поскъпна с 14 на сто спрямо долара спрямо предходната година, частично поради отслабеното доверие в САЩ предвид непостоянните търговски политики и отчасти поради повишеното доверие в Европа по отношение на по-високите разходи за отбрана и инфраструктура.

Над половината от световните валутни резерви все още се държат в долари, но е налице постоянен спад през последното десетилетие и се очаква по-нататъшно отстъпление, отчасти в полза на еврото, което има около 20 на сто пазарен дял.

Кохер каза, че това глобално пренареждане може да означава по-голямо присъствие на еврото и блокът трябва да е готов.

„Целта ни не е еврото да играе по-голяма роля в международен план, но може да бъдем принудени да го направим“, каза той. „Важно е да сме добре подготвени.“

„Ето защо обсъждаме международни репо сделки, суапове или каквито и да е инструменти, налични в инструментариума за стабилизиране на международната финансова система“, каза Кохер. „Това е подготовка и е част от начина за поддържане на финансова стабилност“.

Очаква се президентът на ЕЦБ Кристин Лагард да обяви по-късно тази седмица подробностите за обновения механизъм на ЕЦБ за предпазване на еврото, известен като репо линии.

Кохер добави, че сигналите, които идват от американската администрация относно долара, не предполагат обрат.

„Имаше изявления от американската администрация, че не са особено загрижени за обезценяването на долара“, каза Кохер. „Ако САЩ не са загрижени, това означава, че няма да предприемат никакви контрамерки.“

Относно паричната политика на еврозоната Кохер заяви, че е доволен от твърдата ръка на ЕЦБ и ще е необходима съществена икономическа промяна в средата, за да може ЕЦБ да обсъди коригиране на позицията си.

Франкфуртската институция запази лихвените проценти непроменени миналата седмица, поддържайки стабилна политика от юни.

„Мисля, че рисковете сега са балансирани“, каза Кохер. „Както по отношение на перспективите за инфлацията, така и по отношение на икономическите перспективи.“