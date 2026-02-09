Потенциалът за развитие на икономическите отношения обсъдиха министър Дилов и посланикът на Индонезия у нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За периода януари–септември 2025 г. стокообменът между България и Индонезия възлиза на над 147 млн. щ.д.

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов проведе среща с Н. Пр. г-жа Листиана Оперананта, посланик на Република Индонезия в България. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранното икономическо и търговско сътрудничество между двете държави.

Двамата се обединиха около мнението, че съществува значителен потенциал за развитие на отношенията в редица сектори от взаимен интерес, както в сферата на търговията, така и на инвестициите, съобщават от Министерството на икономиката и индустрията.

Министър Дилов подчерта значението на предстоящата 70-годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Индонезия, като важен символ и основа за надграждане на партньорството.

В рамките на срещата беше обсъдена и ролята на действащата Смесена комисия за икономическо сътрудничество като основен инструмент за активизиране и практическо задълбочаване на двустранните икономически отношения. Организирането на нейно заседание беше отчетено като важна стъпка за постигане на конкретни резултати.

Министър Дилов отбеляза, че въпреки положителното икономическо развитие на Индонезия равнището на двустранната търговия все още не отразява напълно съществуващия потенциал. По данни за периода януари–септември 2025 г. стокообменът между Република България и Република Индонезия възлиза на 147,3 млн. щ.д.

Той изтъкна и значението на скорошното назначаване на ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в Джакарта. По думите му това ще допринесе за активизиране на двустранните икономически отношения с Индонезия, която е една от най-бързо растящите и стабилни икономики в Югоизточна Азия.

Икономическият министър и посланикът обсъдиха и възможности за разширяване на експорта, както и съвместни инициативи в области като хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, козметиката и др.