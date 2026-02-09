След празничното харчене българинът се отрезви, ще пести в следващите 12 месеца (Обзор)

Народът не вижда основания да се съмнява в икономическото състояние на държавата

Бясното пазаруване през декември 2025 г. е отстъпило място в началото на годината на свиване на разходите и нагласите са през следващите 12 месеца да се харчат по-малко пари за дълготрайни покупки. Това показват резултатите от анкетата на НСИ за доверието на потребителите, публикувани в понеделник.

През декември справка на НАП показа, че всички фискални устройства в страната са отчели продажби за над 10 млрд. лв., което е ръст от 10% на годишна база в сравнение с предходния декември. В същото време от данните на НСИ за търговските обороти за същия период се видя, че ръстът - 7,7%, като се елиминира ефектът от инфлацията за същия период, не се е получил от по-големи продажби на храни и напитки, а

предимно от купуването на нехранителни стоки

Купуването на жилище, вила, автомобил или обновяването на дома са разходи, които през януари обаче българинът решава да отложи за по-късно, показват резултатите от анкетите за потребителското доверие.

При предишната анкета през октомври м.г. такива намерения са имали малко под 70% от анкетираните, докато през януари процентът е паднал на 62,5%. Той все още е по-висок от средното за последните 2-3 години, като песимизмът относно личните финанси е завладял повече градското население, отколкото селското.

Любопитното е, че докато оценката за финансовото състояние на собственото домакинство се влошават, хората далеч не смятат, че държавата отива на зле икономически. Дори напротив - докато през октомври хората, които са очаквали, че през следващите 12 месеца икономическото състояние на страната ще се влоши, са били 68,3%, през януари така смятат 66%.

Макар и с малко намалява и делът на хората, които мислят, че инфлацията ще продължи с високи темпове, и онези, които се опасяват от по-висока безработица.

Като цяло потребителското доверие у нас в началото на годината се понижава с 0,8 процентни пункта в сравнение с три месеца по-рано, като

засилването на песимизма се дължи повече на градското население,

отколкото на селското. Потребителското доверие е под средното за последните четири години, но все още е далеч от нивата му през 2022 и 2023 г., когато имаше далеч по-висока инфлация и по-голямо свиване на потреблението.