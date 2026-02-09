Срещу такса 80 евро ще регистрират професионалните домоуправители

Професионалните домоуправители ще влязат в специален регистър, от който клиентите им да разбират дали фирмата работи на законно основание, или не. За вписване в регистъра те ще плащат такса от 80 евро и след това по 49 евро за всяка промяна в обстоятелствата. Регистрацията ще се подновява на всеки пет години. Това предвиждат промените в наредба 14, които са публикувани в “Държавен вестник”.

Регистърът ще се води и поддържа от МРРБ, като достъпът до него става през портала за отворени данни на министерството.

Професионалните домоуправители станаха факт с последните промени в Закона за управление на етажната собственост. В момента с тази дейност у нас се занимават около 300 фирми. Те трябва да имат чиста данъчна история, задължителна застраховка за вреди, причинени от изпълнението на дейността, и да имат служители на трудов договор.

Предложението на МРРБ е било всъщност таксата за вписване да е 1610 евро и 357 евро за вписване на промени. Дирекцията за координация и модернизация на администрацията към Министерския съвет обаче е дала негативно становище по размера с мотива, че високата сума ще откаже много фирми от тази дейност, а и тези, които я платят, ще пренесат финансовата тежест върху клиентите си.