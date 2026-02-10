Отлагането на първия от 53 г. пилотиран полет до Луната събуди конспиративни теории

Рециклираха старите тези, че човешки крак не е стъпвал на спътника и че астронавтите от "Аполо" са открили там извънземни

Отлагането на първия от 53 г. пилотиран полет до Луната в рамките на мисията “Артемис 2” събуди конспиративни теории, въртящи се в общественото пространство от години. Най-мощната досега ракета на НАСА – SLS, с 4-ма астронавти на борда, сред които и жена, трябваше да излети първоначално на 6 февруари, но космическата агенция премести старта за 8-и поради небивалите студове във Флорида, където се намира площадката за изстрелване. След това бе направена уговорката, че всичко зависи от провеждането на ключов тест на 2 февруари, при който космическият кораб бе зареден напълно с 2 650 000 литра гориво, а след това то бе източено. При този най-важен преди “Артемис 2” тест бе регистрирано изтичане на течен водород и НАСА отложи полета за март, за да бъде направена нова проверка на всички системи. По принцип за излитането предварително бяха определени три възможни периода, когато се отварят т.нар. прозорци – и това бяха дати през февруари (между 6 и 11), март (6,7, 8, 9 или 11) и април (от 1 до 6). 6 февруари бе най-ранната възможна дата, но никога не се е твърдяло, че тя е сигурна.

Отлагането за март обаче подхрани скептицизма на всички, които така или иначе винаги са се съмнявали във възможностите на американската космическа програма, а и на науката и технологиите изобщо. Така че в мрежата се организира истинско състезание на конспиративни теории.

“СпейсЕкс” изстрелва по 20 ракети на година, а вие - по 1 на 3 години. Патетично. Лъжци. Никога не сме били на Луната”, пише потребител на социалната мрежа X. “Значи зеленият екран и сноповете кабели не работеха или какво? Съмнявам се, че отнема месец, за да се поправи нещо, което сценичните техници могат да оправят за максимум няколко часа. Или е лакът за коса?”, подиграва се друг, препращайки към твърдението, че кацането на Луната преди 57 г. е инсценирано в холивудско студио. “Казах ви, приятели, че ще намерят причина да отложат фалшивото си пътуване”, убеден е трети. “Доверието ми в тази програма винаги е било нула”, гневи се четвърти. Следващият е саркастичен: “Разбира се, отлагане. Това прави НАСА. Екипажът на “Артемис 2” бе поставен под карантина, за да е готов за излитане в началото на февруари, но то бе отложено за март. Снимка: Ройтерс

Когато успеят да кацнат на Луната, китайското знаме отдавна ще е там”

Има и групичка ентусиасти, която очевидно няма никаква представа за съществуването на програмата “Аполо” и се радва, че най-после човек за първи път ще иде на месечината.

Първите астронавти, стъпили на Луната през 1969 г., са открили чуждопланетен живот, гласи пък друга теория. Според нея изгубената за дълго време радиовръзка при кацането на “Аполо 11” е била причинена от факта, че Нийл Армстронг и Бъз Олдрин са били наблюдавани от извънземни. Затова и екипажът превключил на частния канал за медицинска спешност малко преди приземяването. В този момент Армстронг и Олдрин докладвали на наземния екип, че са видели група същества, “паркирали” корабите си на лунен кратер. “Те са тук, те са на кратера. Те могат да ни видят”, казали земните астронавти.

Тази версия, периодично вадена от нафталина през последните 57 г., сега отново бе лансирана в шоуто на Тъкър Карлсън, който е смятан за една от водещите фигури на MAGA движението. Привържениците на тази теория твърдят още, че бивши учени от НАСА и уважавани астронавти смятат, че властите укриват нещо мистериозно, открито на Луната преди 1972-а – годината на последната пилотирана мисия, която каца на лунната повърхност. При експерименти на ЦРУ с екстрасенси през 80-те години на миналия век най-прочутият от тях – Инго Суан, твърдял, че вижда кули, сгради и подобни на хора извънземни на тъмната страна на Луната.

Мисията “Артемис 2” е ключова за НАСА, защото тя е последната стъпка, преди човек отново да стъпи на земния спътник. Историческото завръщане е планирано за следващата или по-следващата година с мисията “Артемис 3”. При сегашния полет четиримата астронавти – командирът Рейд Вайзман и членовете на екипажа Виктор Гловър, Кристина Кох и канадецът Джеръми Хансен, ще се отправят на 10-дневно космическо пътешествие, по време на което ще обиколят Луната (на около 8880 км над повърхността), включително от тъмната ѝ страна, като няма да кацат. Тяхната задача е да проверят всички системи, които поддържат живота по време на полета, както и изправността на системите за кацане. Четиримата ще са настанени в капсулата “Орион”, която също е нова.

Space Launch Systems е най-голямата и най-сложна ракета на НАСА,

изискваща над два милиона литра течно водородно гориво, охладено до -252°C. Това обаче е едва третият път, в който тази ракета е изстрелвана, което прави възможна появата на технически проблеми.

“Всички резервоари на основния етап и междинния криогенен двигателен етап бяха успешно запълнени и екипите проведоха обратно броене до около T–5 минути, преди секвенсорът за изстрелване на земята да спре операциите си поради увеличен процент на течове”, обясни проблема при извършения тест шефът на НАСА Джаред Айзъкман. Агенцията посочи още, че сега ще трябва да прегледа данните от тази неуспешна репетиция и да проведе още един тест преди прозореца за изстрелване през март.

Според специалистите подобна предпазливост се обяснява със значително намаления апетит към поемане на рискове на космическата агенция на САЩ от времето на “Аполо”. Подигравките на потребителите обаче са предизвикани и от факта, че цялата програма “Артемис” бе многократно отлагана през годините. При завръщането на безпилотния полет на “Артемис 1” през 2022 г. пък бяха открити големи повреди по топлинния щит, чиято цел е да пази екипажа от навлизането в атмосферата преди кацането. Така че НАСА, която страда от силно намален в последната година бюджет, ще трябва да се постарае много през оставащите няколко седмици, за да успее да разсее недоверието и да приключи тази наистина историческа програма успешно.

За последен път 2-ма американски астронавти стъпват на Луната през декември 1972 г. с полета на “Аполо 17”. Това е единадесетата мисия на програмата “Аполо” до земния спътник и шестата, която каца на повърхността му. Последният, оставил отпечатък от стъпката си там, е командирът Юджийн Сърнан, който почина през 2017 г.