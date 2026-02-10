От вятърна енергия са осигурени 13 % от електричеството в Европа вчера

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 12,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 10,8 процента от общото количество електроенергия (969 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,9 процента (168 гигаватчаса) от нея, пише БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Португалия (43,9 процента), Испания (37,5 на сто) и Литва (28,8 процента). В България делът 2,9 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Испания (273,1 гигаватчаса), Германия (249,5 гигаватчаса) и Франция (179,8 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 3,5 гигаватчаса.