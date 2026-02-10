ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сезонът за Джак Грийлиш приключи

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22258994 www.24chasa.bg

От вятърна енергия са осигурени 13 % от електричеството в Европа вчера

764
От вятърна енергия са осигурени близо 13 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие СНИМКА: Pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 12,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 10,8 процента от общото количество електроенергия (969 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,9 процента (168 гигаватчаса) от нея, пише БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Португалия (43,9 процента), Испания (37,5 на сто) и Литва (28,8 процента). В България делът 2,9 процента. 

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Испания (273,1 гигаватчаса), Германия (249,5 гигаватчаса) и Франция (179,8 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 3,5 гигаватчаса. 

От вятърна енергия са осигурени близо 13 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)