ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Огнян Минчев: Три години бежанец тормози българка,...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22259436 www.24chasa.bg

Броят на влаковете Китай-Европа през Хоргос за 2026 г. вече надхвърли 1000

КМГ

3048
Снимка: Китайска медийна група

Броят на влаковете Китай-Европа, преминаващи през граничния пункт Хоргос за 2026 г. вече надхвърли 1000. На 9 февруари жп композицията, изпълнила този рекорд, отпътува за Коляджич, Беларус, натоварена с универсални стоки, авточасти и фотоволтаични модули, съобщава КМГ.

През тази година средният дневен брой влакове Китай-Европа през Хоргос остава над 27. Средно претоварването на входящ и връщащ се влак трябва да се извършва на всеки 2 часа.

Структурата на стоките, изнасяни през пристанището, също непрекъснато се оптимизира. Годишният обем на трафика от Източен и Южен Китай се е увеличил значително, а броят на продуктите с висока добавена стойност и високотехнологичните стоки като нови енергийни превозни средства, фотоволтаични модули и прецизни инструменти продължава да расте активно.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)