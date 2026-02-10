Шънджън отбелязва сериозни резултати в икономиката на ниска надморска височина

Технологичният център Шънджън в Южен Китай е открил общо 310 логистични маршрута в рамките на инициативата за развитие на т.нар. икономика на ниска надморска височина, като 82 от тях са добавени през 2025 г., съобщава КМГ.

Градът е изградил над 1200 площадки за излитане и кацане на летателни апарати на ниски височини (главно дронове и други малки управляеми летателни апарати), ускорявайки развитието на този нов икономически сектор. Шънджън се утвърждава и като водещ производствен център за безпилотни летателни апарати, осигуряващ 70 процента от потребителските дронове и 50 процента от индустриалните дронове в Китай.

Разширяването на сектора се подкрепя от нарастващите инвестиции в научно-технологични иновации. Между 2020 и 2024 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност в града са нараснали от 151 до 245 милиарда юана, със среден годишен ръст от 12,9 процента. Икономиката на ниска надморска височина беше официално определена като нов двигател на растежа в правителствения доклад за 2024 г.