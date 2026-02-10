ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Условна присъда за Пастор, плаща 31 000 евро

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22259594 www.24chasa.bg

„Един пояс, един път” се утвърди като мащабен икономически и инфраструктурен проект на 21 век

КМГ

1256
Снимка: Китайска медийна група

Един пояс, един път" не е алтернатива на европейската интеграция, а възможност за нейното допълване чрез конкретни проекти, инвестиции и технологичен обмен" - с тези думи започва разговора ни за КМГ българският политик Детелин Опров, съобщава КМГ.

Като експерт по дигитална трансформация и модерно управление във външно- и вътрешнополитически формат, той коментира възможностите за България в контекста на китайската мегаинициатива в променящия се икономически свят.

„Инициативата „Един пояс, един път", предложена от председателя Си Дзинпин, преди малко повече от 10 години, и вече утвърдила се като един от най-мащабните икономически и инфраструктурни проекти, надхвърля рамките на класическото търговско сътрудничество и предлага модел за дългосрочно развитие, основан на свързаност, взаимна изгода и прагматично партньорство", категоричен е българският политик. Той цитира и конкретни данни в тази връзка, които са ясно доказателство, че през последните години икономическите резултати на инициативата са ясно измерими. „Обемът на търговията между Китай и държавите, участващи в „Един пояс, един път", достигна рекордни стойности, като растежът изпреварва средните темпове на глобалната търговия. Паралелно с това, сухопътните и морските транспортни коридори между Азия и Европа значително подобриха логистичната сигурност и устойчивостта на веригите за доставки."

На въпрос относно европейския опит и сътрудничеството в рамките на инициативата, Детелин Опров е на мнение, че „Един пояс, един път" вече преминава от визия към реални резултати.

„В Европа няколко държави вече демонстрират практически ползи от активното участие в инициативата. Гърция е показателен пример в това отношение. Инвестициите в пристанището Пирея го превърнаха в един от най-динамично развиващите се логистични хъбове в Средиземноморието, с пряк ефект върху заетостта, приходите и международната търговия на страната".

Що се отнася до страните от Централна и Източна Европа - напредъкът по инфраструктурни проекти като железопътната линия Унгария–Сърбия показва как стратегическото планиране и последователното партньорство могат да съкратят значително времето за транспортиране и да засилят регионалната конкурентоспособност, подчертава експертът и прави извода, че тези примери доказват единствено, че успехът не идва автоматично, а е резултат от ясна национална визия и активна институционална ангажираност.

Какъв е потенциалът на България и използва ли се той напълно – в отговор на този въпрос политикът и експерт посочва, че България притежава редица обективни предимства – стратегическо географско положение, излаз на Черно море, пресечна точка между Европа, Азия и Близкия изток, както и традиционно добри отношения с Китай. Въпреки това, реалното участие на страната в големите икономически коридори на „Един пояс, един път" остава под потенция, категоричен е той и прави сравнение с Гърция, която целенасочено използва пристанищната си инфраструктура като входна точка към Европа. „България все още не е формулирала достатъчно ясно своята дългосрочна роля – дали като логистичен център, индустриална платформа или регионален транспортен възел. Този въпрос изисква не политическа реторика, а експертен диалог и последователни решения", подчертава той.

В края на разговора ни Детелин Опров отново пояснява, че икономическото сътрудничество с Китай следва да се разглежда прагматично и без идеологически крайности. „Един пояс, един път" не е алтернатива на европейската интеграция, а възможност за нейното допълване чрез конкретни проекти, инвестиции и технологичен обмен." „Българският парламент и изпълнителната власт имат ключова роля в създаването на стабилна и предвидима среда за такъв тип партньорства – чрез стратегическо планиране, модернизация на инфраструктурата и активна икономическа дипломация. Опитът на други европейски държави показва, че когато националният интерес е ясно дефиниран, сътрудничеството с Китай може да донесе осезаеми и дългосрочни ползи", казва експертът. „В свят на нарастващи икономически предизвикателства и несигурност, инициативи като „Един пояс, един път" предлагат платформа за диалог и съвместно развитие. За България въпросът не е дали, а как да участва – с реализъм, професионализъм и ясно съзнание за собствените си предимства", категоричен е българският политик.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)