Владимир Иванов: Подаден е сигнал за предлагане на фалшива банкнота в ТикТок

В МВР е постъпил сигнал от гражданин за предлагане на фалшива банкнота в социалната мрежа ТикТок. Това съобщи председателят на Координационния център към механизма за въвеждане на еврото на редовния брифинг в Министерския съвет.

Банка също е подала сигнал за зачестили случаи на фалшиви банкноти, 9 броя са засечени в банката. 6 други сигнала са постъпили в ГДБОП.

От началото на годината са засечени 110 опита за пласиране на неистински пари. От началото на февруари са 23, 43 броя са иззети. Образувани са 5 досъдебни производства и 10 преписки.

Иванов напомни, че още сме в двойно обозначаване и всички търговци до август трябва да имат двойно етикиране.

Предупреди по-възрастните хора да не се поддават на съмнителни оферти. Както и да спазват графика за получаване на пенсии, за да не се създават затруднения. Осигурена е организация между МВР и Български пощи за сигурността при процеса.

Към 6 февруари в наличност са останали 5,9 млрд. лв., което означава, че 81% от паричното обращение вече е изтеглено. Според Иванов до края на месеца всички левове и стотинки ще са прибрани. Вече са пуснати еврови банкноти и центрове на стойност над 6,7 млрд. евро.

В Български пощи за периода 5.1- 6.2 са извършени 117 хил операции за обмен на 182 млн лв.

Между 30.01 и 5.02. КЗП е извършила 314 проверки, установени са 13 нарушения, съставени са 23 акта, 11 наказателни постановления. Проверени са магазини за храни, ресторанти, пекарни, кафенета, заведения за вино, месо, пакетирани храни, плодове, зеленчуци, перилни препарати, различни услуги. При 9009 стоки е установено необосновано увеличение на цените.

От началото на годината НАП е извършила 7415 проверки, 571 преписки, 80 наказателни постановления. А от 2 до 8 февруари - 1154 проверки , 74 нарушения по Закона за еврото, 156 нарушения по Наредба Н18. Издадени са 19 наказателни постановления на стойност 800 хил. евро.

БАБХ е извършила 219 проверки между 2 и 6 февруари за хигиенното състояние на обектите, етикиране, вложени храни, различни от тези, написани в етикета.-Издадени са 8 предписания. От пробите, изпратени в лаборатория през предходния период, са открити 2 несъответсващи резултата. 8 нови проби са изпратени - на хляб, олио, брашно, точени кори, рибна консерва.

Стойността на малката потребителска кошница към момента е 57 евро. Това е с 5 евро повече от началото на годината и увеличение с 2 евро за седмица, каза още Иванов. Той даде и конкретни данни за движението на цените при основни хранителни продукти от началото на годината:

захар - с 1 цент нагоре

фасул - 3 цента нагоре

ориз - спад от 8 цента

брашно - 3 цента нагоре

олио - 6 цента нагоре

яйца - 1 цент нагоре

кашкавал - спад от 14 цента

сирене- ръст от 26 цента

масло - 10 цента нагоре

кисело мляко - 7 цента спад

прясно мляко - запазва цената

пилешко - 2 цента нагоре

домати- 4 цента нагоре

краставици - 11 цента нагоре

картофи - 13 цента нагоре

зеле - 7 цента нагоре

моркови - 4 цента нагоре

лук - 2 цента нагоре

червен пипер - 95 цента нагоре

зелен пипер - 1.21 евро нагоре

тиквички - 1.25 евро нагоре

лимон - 15 цента нагоре

банан - 7 цента нагоре

мандарина - 19 цента нагоре

портокал - запазва цента

ябълки - 55 цента надолу

Всички движения са нормални за сезона.