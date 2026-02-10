След 23 години Volkswagen Touran се пенсионира

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Производството на Volkswagen Touran ще приключи през май, пише AutoWeek. Досега не е направено официално съобщение за заместник на Touran, което означава, че името на модела ще изчезне след 23 години на светтовния пазар.

Наскоро британското издание Autocar спекулира, базирайки се на вътрешни източници, че Volkswagen обмисля появата на електрически MPV модел, но засега това е само слух.

Малкият семеен ван правеше конукренция на модела като Opel Zafira, Renault Scеnic и Xsara Picasso на Citroеn в продължение на много години.