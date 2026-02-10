ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 23 години Volkswagen Touran се пенсионира

Георги Луканов

[email protected]

2924
Последното поколение Volkswagen Touran e от 2016 година. Снимка: Фолксваген

Производството на Volkswagen Touran ще приключи през май, пише AutoWeek. Досега не е направено официално съобщение за заместник на Touran, което означава, че името на модела ще изчезне след 23 години на светтовния пазар.

Наскоро британското издание Autocar спекулира, базирайки се на вътрешни източници, че Volkswagen обмисля появата на електрически MPV модел, но засега това е само слух.

Малкият семеен ван правеше конукренция на модела като Opel Zafira, Renault Scеnic и Xsara Picasso на Citroеn в продължение на много години.

