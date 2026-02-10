Потребителите ще могат да се възползват от специални цени на хиляди любими продукти

Водещата верига за техника за дома, офиса и свободното време Технополис дава старт на кампанията „Седмица на любовта“, която носи специални ценови предложения във всички продуктови категории. От 10 до 16 февруари кампанията, посветена на празника на влюбените, е валидна във всички хипермаркети на веригата, на technopolis.bg и в Technopolis app.

За тези, които искат да направят Деня на влюбените още по-специален, Технополис идва с решения за всеки вкус. За дамите - копринено гладка кожа с фотоепилатор Philips Lumea BRI921/00, намален с 40% от 265,00 евро на 159,00 евро/ 310,98 лв. Предложението за господата е елегантен смарт часовник Samsung Watch 8 Classic 46mm, който да се грижи за стила и активността им. Сега e на цена 338,00 евро/ 661,07 лв. За тези, които искат да поглезят себе си или да зарадват половинката, „Седмица на любовта“ предлага смартфон Honor Magic 7 Lite с 256GB вградена памет, на цена 249,00 евро/487,00 лв.- перфектен за снимки, споделяне на моменти и любими разговори всеки ден. Сред технологичните предложения е и лаптоп Lenovo IdeaPad 1 82VG00PWBM, на цена 419,00 евро/ 819,49 лв. Той идва с инсталирана операционна система Windows 11, 16 GB RAM и 512 GB SSD памети.

В специалните оферти, подготвени за „Седмица на любовта”, клиентите на веригата могат да открият и множество атрактивни продукти за домакинството. Сред тях е идеалният помощник за чист и уютен дом, без усилия - прахосмукачката робот Dreame D20 Pro Plus White, на цена 349 евро/ 682,58 лв. Той има функции за почистване с моп и за картографиране, които правят поддържането на жилището бързо и лесно. Друг помощник в чистотата е съдомиялната Beko BDFN 26540 WP, на цена 348,90 евро/ 682,39 лв. Благодарение на иновативната ѝ технология PowerIntense, с четири сателитни дюзи, струята достига всеки ъгъл, премахва упорити петна и осигурява безупречно чисти резултати.

За решилите да подновят своите уреди, сред офертите е енергийно ефективният хладилник с долен фризер Indesit INKS 8261 W4E, намален от 330,00 евро на 279,00 евро/545,68 лв. Той има 5 г. гаранция и е с голям капацитет 265 л. Друго интересно предложение е инверторният климатик Haier AS35PBPHRA-PRE/1U35MEPFRA-H, който осигурява комфортна температура през цялата година. Той идва с 5 г. гаранция и безплатен стандартен монтаж, намален от 765 евро на 559 евро/1 093,31 лв.

Сред акцентите в кампанията са 4K QD-Mini Led телевизор TCL 55C6KS и soundbar система Samsung HW-B450F. Те могат да превърнат всяка домашна вечер в истинско кино изживяване - перфектни за моменти с любимите хора, когато всяка картина и всеки звук се усещат още по-вълнуващи. По време на кампанията телевизорът е намален от 459,00 евро на 369,00 евро/721,70 лв. и с 5 г. гаранция, а soundbar системата от 168,70 евро на 145 евро/283,60 лв.

По време на „Седмица на любовта“ клиентите ще имат възможност да закупят желаните продукти на стойност над 150 евро/293,37 лв. на 20 безлихвени вноски. За всички онлайн поръчки съдържащи продукти от кампанията на стойност над 15,00 евро/29,33 лв. е осигурена безплатна доставка до посочен адрес. Допълнително удобство предлага услугата „Купи онлайн и вземи от магазин“, която позволява на потребителите да получат избрания продукт от предпочитан хипермаркет на Технополис.

Всички промоционални предложения могат да бъдат разгледани и онлайн на technopolis.bg, както и в Technopolis app.