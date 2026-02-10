Водещият индекс в Токио достигна рекордно високо ниво

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещият борсов индекс в Токио приключи на рекордно високо равнище днешната сесия. Надеждите за водене на експанзионистична фискална политика, след като управляващата японска Либерално-демократична партия спечели убедителна победа на парламентарните избори в неделя, подкрепиха инвеститорските нагласи, предаде Киодо, цитирана от БТА.

Индексът Nikkei-225 скочи с 1286,60 пункта или с 2,28 на сто над нивото в края на вчерашната сесия, достигайки 57 650,54 пункта. По-широкият индекс Topix нарасна с 1,90 на сто до 3855,28 пункта. И двата индекса отбелязват исторически максимуми.

Курсът на щатския долар спадна под 155 йени в Токио. Инвеститорите разпродадоха американска валута след съобщение, че китайските регулатори са посъветвали местните финансови институции да ограничат притежаваните от тях американски държавни облигации, съобщиха валутни търговци.

Доходността на 10-годишните японски държавни облигации се понижи с 0,055 процентни пункта спрямо понеделник - до 2,235 на сто, на фона на спекулации, че Японската централна банка няма да вдига лихвените проценти, докато йената поскъпва.

В същото време в Китай индексите отбелязаха лек ръст. Стойността на компаниите в комуникационния сектор нарасна, компенсирайки загубите при акциите на компаниите за недвижими имоти, предаде Ройтерс.

Композитният индекс на Шанхайската фондова борса Shanghai Composite наддаде с 0,13 на сто до 4128,37 пункта, а в Хонконг Hang Seng е нагоре с 0,58 на сто до 27 183,15 пункта.

Южнокорейският водещ индекс Kospi остана почти без изменение след вчерашния скок с над 4 на сто, като се увеличи с едва 0,069 на сто до ниво 5301,69 пункта. компенсирайки петъчния си спад с 1,44 на сто.

Тайванският Taiex расте рязко днес - с 2,06 на сто до равнище 33 072,97 пункта, а индийският Sensex - с 0,31 на сто до 84 327,48 пункта.

Уолстрийт също приключи вчерашната търговия в зелено.

Широкообхватният индекс S&P 500 е нагоре с 0,47 на сто до 6964,82 пункта, докато Dow Jones Industrial Average отбеляза ръст от едва 0,04 на сто до 50 135,87 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite нарасна с 0,9 на сто до 23 238,67 пункта.