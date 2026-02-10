Първото електрическо Ferrari се казва Luce

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ferrari официално представи интериора на първия в историята си изцяло електрически спортен автомобил - моделът Luce. Името Luce означава "светлина" на италиански и символизира новото електрическо усещане за каране на ферари.

Ferrari Luce се представя на етапи. След като разкриха технологията, от Маранело сега разкриват не само името, но и поглед към интериора на Ferrari Luce. Цялата кола ще бъде показана през май.

Luce ще има сравнително минималистичен интериор, който излъчва атмосферата на 80-те години на миналия век, където ретро елементите и модерните джаджи се допълват взаимно.

Сред най-отличителните елементи е воланът с три спици, вдъхновен от класическите модели Nardi, изработен от алуминий и с тегло с 400 грама по-малко от стандартните волани на Ferrari. Инструменталният панел е уникален с две OLED дисплея, които създават визуална дълбочина и напомнят за класическите аналогови уреди, но с дигитална прецизност.

Luce ще разполага с четири електрически двигателя, произвеждащи над 1000 к.с., което ще позволи ускорение от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунди и максимална скорост от 310 км/ч. Батерията с капацитет 122 кВтч ще осигури пробег от приблизително 530 км.