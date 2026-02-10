Спадът в промишлеността в България се забавя до 6,7 на сто през декември 2025 г.

Индексът на промишленото производство през декември 2025 г. се повишава с 0,3 на сто спрямо предходния месец, показват предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с декември 2024 г. е регистрирано намаление с 6,7 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

Справка в НСИ сочи, че през ноември 2025 г. индексът се понижи на месечна база с 1,7 на сто, а на годишна с 9,3 на сто. Миналата година започна с месечно понижение на индекса от 2 на сто, а годишното беше 3,5 на сто.

Месечни изменения

През декември 2025 г. спрямо ноември 2025 г. е отчетен ръст при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 30,5 на сто, и в преработващата промишленост - с 0,7 на сто, докато в добивната промишленост се наблюдава спад - с 14 на сто. Повишение в преработващата промишленост е регистрирано при: производството на тютюневи изделия - с 21 на сто, производството на електрически съоръжения - с 19,1 на сто, производството, некласифицирано другаде - с 14,8 на сто, и производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 14,6 на сто. Спад е отчетен при производството на лекарствени вещества и продукти - с 12,7 на сто, и при производството на основни метали - с 12,4 на сто.

Годишни изменения

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е регистриран в добивната промишленост - с 22,3 на сто, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14,1 на сто, и в преработващата промишленост - с 1,4 на сто. В преработващата промишленост спад спрямо декември 2024 г. се наблюдава при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон, и производството на превозни средства, без автомобили - с по 15,8 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти - с 12,7 на сто, и производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 12,3 на сто. Съществен ръст е отчетен при производството на електрически съоръжения - с 60,3 на сто, и при производството на тютюневи изделия - с 36,2 на сто, съобщава БТА.