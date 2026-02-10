Станимир Въгленов: Медийна група „България" инвестира в човешкия капитал и в естествения интелект

Нашата медийна организация Медийна група „България" винаги е била известна с това, че инвестира основно в човешкия капитал и в естествения интелект. Това каза ръководителят на дирекция „Онлайн проекти" в Медийна група „България" Станимир Въгленов на днешната кръгла маса в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) на тема „Изкуствен интелект и етични стандарти в медиите", съобщава БТА.

„Днес, когато всеки навсякъде говори за изкуствения интелект, естественият интелект остава основа при нас. Държим, на първо място, хората ни да са много добре подбрани и да се чувстват добре на мястото си", каза още Въгленов.

Той допълни, че „това не означава, че не се интересуваме от изкуствения интелект. Няма как да не го забележим. Аз поне от четири години се подготвям по темата на днешната кръгла маса, с най-различни курсове. Последните седем месеца завърших седем профила в Softuni и за първи път се чувствам горе-долу подготвен по темата. Отидох там не за да разбера колко важен е изкуственият интелект, защото нямаше никакво съмнение, че е важен. От тези курсове аз разбрах всъщност колко важен е човешкият фактор, заедно с изкуственият интелект. Това е нещото, което сега се опитвам да покажа на колегите, които обучавам в най-различни онлайн технологии поне от 20 години, когато трябваше да се трансформираме от традиционен вестник в една от най-големите онлайн медии и успяхме да държим топ три от самото начало почти откакто имаме сайтове. Бяхме топ три като разпространение и като доверие според годишните доклади на „Ройтерс". Това винаги остава наша основна цел, понеже всичко останало е свързано с изкуствения интелект", обясни ръководителят на дирекция „Онлайн проекти" в Медийна група „България".

„При изкуствения интелект аз лично съм леко изнервен, като смятам, че съм най-подготвен там, като знам колко много предимства той дава. Тогава, когато го познаваш дори в зародиша, в най-важните неща. Леко съм притеснен, че дори млади хора при нас още не се хвърлят с по-голям ентусиазъм да изучат това, което може да им е най-полезно. Затова се стремя да им помагам. Едно от първите неща, които показах на цялата редакция, реално бяха няколко нови продукта, предимно на Google, но не само, които за секунди сваляха аудиозапис в текст. Всички, които са се занимавали с това нещо, знаят какво е да губиш часове, сваляш и какво е да получиш същото нещо за секунди. Показах им няколко подобни технологии, които спестяват часове - и не с цел след това да ходят да пият кафе или да подскачат от радост, че са много технологично напреднали, а за да имат повече време за по-сериозни, по-дълбоки истории, това с което „24 часа" винаги се е стремял да бъде по-различен и което, фактически, според мен, ни дава шанса все още да бъдем една от водещите медии в страната", разказа Въгленов.

„За нас изкуственият интелект не е нещо по-различно от всички останали технологии, през които минахме, с които се срещнахме в годините и го възприемаме по същия начин. Не си задаваме много философски въпроси за етика, просто защото имаме вътрешни инстинкти кое е правилно и кое не в журналистиката, без значение дали идва от естествен или от изкуствен интелект", обобщи Въгленов.