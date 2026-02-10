Мирослав Боршош призова срещите между бранша и институциите да продължат

По инициатива на министъра на туризма в оставка Мирослав Боршош Министерството на туризма отправи предложение до Комисията по туризъм в 51-ото Народно събрание да бъде организирано ново обсъждане с участието на всички заинтересовани страни във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, №51-554-01-137, приет на първо гласуване в пленарна зала на 4 февруари 2026 г.

В писмо до председателя на Комисията по туризъм, д-р Десислав Тасков Министерството предлага становищата по създаване на Туристически гаранционен фонд на браншовите сдружения в сектор „туроператорска и туристическа агентска дейност" отново да бъдат обстойно разгледани преди второто гласуване на законопроекта, в рамките на заседание на комисията и отново с участието на представителите на бранша.

Министър Боршош подчертава, че конструктивният и ползотворен диалог между Министерството на туризма и туристическите сдружения, проведен в хода на подготовката и разглеждането на законопроекта на първо гласуване, следва да се пренесе и да продължи и в Народното събрание. По думите му именно активният обмен на мнения между институциите, народните представители и бранша е ключов за изработването на устойчиви и ефективни решения в сектора.

Предложението темата да бъде включена в дневния ред на заседанието на Комисията по туризъм цели да поднови задълбочения дебат на тема направените от страна на туристическия бранш предложения по законопроекта.

Министерството на туризма остава последователно в усилията си да насърчава партньорството с бранша и да съдейства за прозрачна и експертна законодателна рамка, която да подкрепя развитието и конкурентоспособността на българския туристически сектор и да защити правата на потребителите на туристическата услуга.