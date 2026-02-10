ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Епъл“ и „Гугъл“ ще направят магазините за приложения и платформите им по-справедливи

"Гугъл" СНИМКА: Pixabay

Технологичните гиганти „Епъл“ (Apple) и „Гугъл“ (Google) се ангажираха да направят своите платформи и магазини за приложения по-справедливи с пакет от промени, които трябва да преодолеят ефекта от доминиращата им позиция на мобилния пазар, предадоха световните агенции, съобщи БТА.

Британската Служба за защита на конкуренцията и пазарите (CMA) предупреди миналата година, че технологичните гиганти може да бъдат принудени да  направят промени в платформите си и даде на компаниите т.нар. „стратегически пазарен статут“, който е отреден за най-големите и най-влиятелни  корпорации.

Този статут на практика поставя ограничения за поведението на определени компании.

„Епъл“ и „Гугъл“ се съгласиха да поемат редица ангажименти, включително да гарантират, че ще следят приложенията да се разпространяват в техните магазини по „справедлив, обективен и прозрачен начин“, който не дискриминира софтуерните разработки, конкуриращи се с техни собствени апове.

 

