Малки и средни предприятия получават близо 5,8 млн. евро за разширяване и модернизация

С ново оборудване 22 компании ще създават иновативни продукти в хранителния бранш, металообработката, мебелната промишленост, опаковки с Брайлово писмо и др.

Близо 5,8 млн. евро от Програмата Интеррег VI-A ИПП България - Северна Македония 2021-2027 ще бъдат вложени за развитие и модернизация на малки и средни предприятия в пограничните региони на двете държави. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Юра Витанова, която съпредседателства седмото заседание на Комитета за наблюдение на програмата. На него бяха одобрени резултатите от поканата за подкрепа на малки и средни предприятия по Програмен приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион". Съпредседател бе Стефан Вангелски – национален координатор по трансгранично сътрудничество в Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония, което е национален орган по програмата. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

С осигурения финансов ресурс ще бъдат финансирани 11 съвместни проекта на предприятия от Благоевград, Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Коларово и Логодаж и партньорите им от Кочани, Струмица, Валандово, Виница, Куманово и Щип в областта на хранително-вкусовата промишленост, мебели, опаковки и печат, метални и пластмасови изделия, хотелиерство, винарски изби, енергетиката и др.

„Това е ключов момент, който показва как на практика подкрепяме местната икономика, заетостта и устойчивото развитие на трансграничния регион. Интересът към поканата и качеството на подадените проектни предложения показват ясно, че бизнесът от двете страни на границата вижда в програмата реална възможност за модернизация, иновации и сътрудничество", посочи зам.-министър Витанова. Тя отбеляза, че по мярката са подадени общо 41 проекта, а до финалната фаза достигнаха 26 успешни кандидатури, чиято стойност надхвърля двойно разполагаемия бюджет. „С осигуреното финансиране ще дадем възможност на най-добрите идеи да се превърнат в реални инвестиции, нови партньорства и устойчиви резултати за местния бизнес", добави регионалният заместник-министър. В резервен списък остават още 15 проектни предложения за близо 7,5 млн. евро, които ще имат шанс за финансиране при евентуално неизпълнение на вече одобрените проекти или при спестен ресурс по мярката.

Зам.-министър Витанова изтъкна още, че Програма Интеррег VI-A ИПП България - Северна Македония показва отлични резултати и се нарежда сред най-добре функциониращите. „Към днешна дата договорените средства възлизат на 87% от общия бюджет, което представлява 23,5 млн. евро инвестиции в свързаността, туризма и зелената инфраструктура в пограничните населени места. Разплащанията по програмата възлизат на 16% от бюджета или 5 млн. евро", отбеляза тя. Практически одобрените днес проекти са по последната покана за настоящия програмен период и оттук нататък фокусът ще бъде върху изпълнението и подготовката за бъдещата финансова рамка.

С одобрените проекти представителите на малкия и среден бизнес ще могат да купят ново оборудване, да внедрят нови информационни системи, да повишат квалификацията на своите служители, както и да създадат общ, иновативен трансграничен продукт, който да повиши приходите от продажби. Така например фирма от Благоевград с партньора ѝ от Кочани ще създадат иновативен, енергийно ефективен бойлер от неръждаема стомана, който да гарантира висока ефективност от независими източници и повишена безопасност. Фирми от Струмица и Сандански пък ще разработят иновативни опаковки, в които ще бъде интегрирано Брайлово писмо. Има и съвместно разработени проекти за инвестиции в хранително-вкусовата промишленост. Освен доставка на ново оборудване за опаковане, етикетиране, шоково замразяване и оптично сортиране, по проектите ще бъдат създадени нови хранителни продукти като „Балкански пастет", индивидуално замразени печени чушки, както и нов вид „Балкански бюрек". По друг проект организации от Гоце Делчев и Струмица ще модернизират производството на пластмасови опаковки, като целта е да създадат многократно използваеми опаковки от рециклиран материал. Освен това ще се създаде механизъм за обратно изкупуване на опаковките, които да се преработват наново. Фирма от Сандански в партньорство със структура от Струмица ще създадат съвместен прототип на офисен и домашен смарт сейф. Винарни от Щип и Логодаж пък са разработили проект за модернизация на производството на вино чрез внедряване на автоматизирани системи. Той предвижда още създаване на маршрут за винен туризъм и дегустация в региона. Компании от Петрич и Виница получават финансиране за разработка на прототип на слънчев (соларен) тракер за интеграция на инженерните соларни техники в дигитален дизайн.