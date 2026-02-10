Митниците с нова система за следене на акцизни стоки

Всички държави в ЕС въвеждат нова версия EMCS 4.2 на системата за проследяване на акцизни стоки, съобщихо от Агенция "Митници". В България това ще стане в периода от 00,00 до 9,00 часа на 12 февруари. Тогава можело да има и технически затруднения с подаването на електронните декларации за стоките.

Внедряването се извършва едновременно във всички държави-членки на ЕС. Това ще стане по обичайния протокол, поради което няма да бъде обявявана аварийна процедура за движение с документи на хартия, посочват от митниците.

EMCS 4.2 не въвежда изцяло нови бизнес функционалности, но налага промени във валидирането на електронните съобщения, обменяни между икономическите оператори и администрациите на държавите-членки.

Още информация може да бъде намерена в електронния портал на Агенция „Митници" в меню „Документи"/„Актуални документи", в секция „Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС)".